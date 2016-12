Settimana del Baratto: così il soggiorno è gratis!

15:15 -

Le vostre fotografie sono meravigliose? Preparate ottime marmellate? Perfetto! Portateli ai gestori di un B&B che, in cambio, vi offriranno un weekend grazie alla Settimana del Baratto! Dal 18 al 24 novembre, si potrà infatti soggiornare gratis in uno dei tanti breakfast affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it, in cambio di beni o servizi. Per una settimana l'ospite e il gestore saranno svincolati dal pagamento in denaro per dare spazio all’ospitalità. Un modo “insolito” di viaggiare, a costo zero per investire in calore e familiarità.