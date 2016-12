Viaggiare sicuri: ai tropici ma anche in Eu

Dal rischio terroristico ai più frequenti allarmi sanitari, alle regole per il cibo e la trasmissione di malattie. Tutti ciò che è utile sapere prima di partire.

Sicurezza

attentati terroristici, soprattutto a seguito della morte del leader di Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Si rinnova l'invito alla vigilanza e alla prudenza nel frequentare luoghi pubblici e a esercitare l'opportuna cautela – anche informandosi attraverso media locali e internazionali - in occasione di manifestazioni e assembramenti, specie a carattere politico o religioso. Attacchi terroristici sono purtroppo possibili ovunque e questo rende necessario mantenere una consapevolezza adeguata sulla situazione di sicurezza, a prescindere dal Paese di destinazione. Il primo passo da fare è consultare il sito Viaggiare Sicuri e iscriversi sulla pagina di Registrazione utenti , che invia segnalazioni automatiche in caso di nuovi avvisi per i Paesi d'interesse.

Passo numero due: è necessario iscriversi al sito del Ministero degli Affari Esteri , indicando anche un recapito d’emergenza e il recapito di un familiare o conoscente da avvisare in caso di necessità.

Una volta arrivati è bene mantenersi aggiornati tramite media e avvisi locali.

Salute

centri di vaccinazione autorizzati ad effettuare la vaccinazione contro la febbre gialla, epatiti ecc, ma anche, nel caso, la semplice vaccinazione influenzale, che protegge anche dal virus AH1N1 ( Nel sito del Ministero della Salute sono segnalati iautorizzati ad effettuare la vaccinazione contro la febbre gialla, epatiti ecc, ma anche, nel caso, la semplice vaccinazione influenzale, che protegge anche dal virus AH1N1 ( febbre suina ). Utile anche la pagina web dedicata all' area tropicale

E' anche possibile avere approfondimenti in caso di emergenza all'estero, come furto di documenti, assistenza sanitaria, spedizioni di denaro. Ci sono poi informazioni utili sulla situazione sanitaria di ogni Paese, con spiegazioni sulle malattie endemiche e i comportamenti utili a prevenirle.

Un vademecum generale comprende consigli banali ma spesso sottovalutati, come lavare spesso le mani (consultare questa pagina ).

Per evitare i virus trasmessi da zanzare: indossate abiti chiari con maniche lunghe e pantaloni lunghi, evitare l'uso di profumi, applicare repellenti sulla pelle esposta sia durante il giorno che dal tramonto all'alba, utilizzate zanzariere durante la notte, magari impregnate di permetrina. In caso di stati febbrili, non assumere aspirina o prodotti derivati (controindicati in caso di dengue) senza aver consultato un medico.