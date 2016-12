In Val di Non per "adottare" un melo

La Val di Non , posta nel cuore verde del Trentino occidentale, è una terra ricca di boschi, corsi d’acqua e soprattutto di meleti, grazie ai quali il suo nome è famoso in tutta Europa. Ettari ed ettari di frutteti donano a questo vasto altipiano l’immagine di un immenso giardino, dove la natura regna sovrana. Qui, piccoli borghi ricchi di storia e suggestione si alternano a pascoli e boschi, in un paesaggio pittoresco e multiforme che, sopratutto in primavera, mostra il suo volto più bello. Tutta la campagna infatti si colora di bianco candido e di rosa tenue: le sfumature dei piccoli fiori che sbocciano in questa stagione e che rendono i mesi di marzo, aprile e maggio uno dei momenti più belli in cui visitare la Valle. A partire, chi programma un soggiorno in Val di Non può inoltre approfittare dell'iniziativa, che offre convenienti pacchetti soggiorno e la possibilità di vivere immersi nella natura in fiore.

“Adotta un melo in Val di Non”

Questa particolare proposta - promossa da alcuni agriturismi della valle - dà la possibilità di vivere due giorni completamente immersi nella campagna, ascoltare la storia della mela più famosa del mondo direttamente dal contadino e passeggiare tra i filari per scegliere un albero di mele da “adottare”. A fine soggiorno, si affida la pianta fiorita nelle mani esperte dell’agricoltore, che si assume l’impegno di seguire la crescita dei frutti fino alla loro completa maturazione e di renderne conto tramite e-mail al proprietario virtuale. Infine, nei mesi di settembre ed ottobre - in concomitanza con la grande festa del raccolto che anima l’intera valle - si può fare ritorno nello stesso agriturismo per raccogliere i frutti del proprio albero. Per l'esattezza il pacchetto “Week-end meli in fiore - Primavera” - valido da venerdì 30 marzo al 3 giugno - comprende: 1 o 2 notti in agriturismo con pernottamento e prima colazione, visita all’azienda agricola insieme all’agricoltore ospitante, passeggiata nel frutteto con lezione sulla coltura della mela DOP trentina, “adozione” di un melo e apposizione di una targhetta personalizzata, merenda in agriturismo con i prodotti dell’azienda e possibilità di partecipare alla visita guidata a Mondomelinda, il centro visitatori immerso tra i frutteti della Val di Non che permette all'ospite di trascorrere un’intera giornata circondato dai colori e dagli aromi delle mele Melinda e dei suoi derivati. (la visita è possibile ogni sabato, dal 31 marzo al 19 maggio, alle ore 11. Costo: 5 euro per adulti, gratis per i bambini)