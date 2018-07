Lussemburgo in bicicletta tra vigneti e castelli

In soli 2.500 Km quadrati – 82 Km di lunghezza e 57 Km di larghezza – il territorio lussemburghese permette di immergersi in paesaggi completamente diversi: dai pittoreschi villaggi delle Ardenne si raggiungono in poco tempo i caratteristici vigneti della Mosella o le colline del Mullerthal. Tra l’altro, la compagnia di bandiera, Luxair, opera tutto l’anno a Milano, Roma, Torino e Venezia.



Easy bike - Un modo veloce e originale per esplorare il Lussemburgo è sicuramente la bicicletta: il Paese ha infatti molto da offrire a tutti coloro che amano viaggiare e scoprire nuovi luoghi su due ruote. Grazie ai 600 km di piste ciclabili (e altri 300 km che verranno realizzati nei prossimi anni) e ai 700 km di piste per mountain bike che attraversano magnifici paesaggi e caratteristici villaggi, visitare il Lussemburgo noleggiando una bicicletta è facile e divertente. Ideali sia per famiglie sia per chi desidera un itinerario più avventuroso e ricco di emozioni, le piste ciclabili sono ben segnalate e diversi uffici turistici regionali offrono visite guidate individuali o di gruppo.



Il fascino del Mullerthal - Il Granducato è un vero paradiso per gli amanti della mountain bike, grazie alla rete di piste immerse nella natura e con paesaggi mozzafiato. I percorsi conducono attraverso boschi, foreste, alture e valli, passando per laghi, imponenti formazioni rocciose e siti storici, offrendo la possibilità di scoprire il Paese attraverso avventure indimenticabili. Per gli sportivi, l’ideale è il percorso Berdorf - Beaufort, ad esempio, di media difficoltà, che si snoda attraverso il Mullerthal, chiamato anche "Piccola Svizzera". Questa regione deve il suo nome al panorama collinare che ricorda i paesaggi della Svizzera ed è caratterizzata da formazioni rocciose di arenaria, affascinanti e sorprendenti. Ripide salite e discese, imponenti rocce e splendidi panorami sulla valle del Sûre, regalano la perfetta combinazione tra esercizio fisico e divertimento.



Tra vigne e giardini - Numerosi sono anche i tour tematici da fare su due ruote: dagli itinerari naturalistici a quelli culturali e gastronomici, in un viaggio unico alla scoperta dei paesaggi più belli del Granducato. Il Tour "Jardins à suivre" (Giardini da Scoprire), ad esempio, attraversa le Ardenne, la regione caratterizzata da imponenti castelli, foreste e tipici villaggi lussemburghesi; la pista ciclabile è ben segnalata e si snoda attraverso magnifici giardini disegnati da artisti. Con il "Velo Vinum" invece, si percorre la Mosella, la regione del vino.



Visite in cantina - Il tour inizia presso il museo del vino del villaggio di viticoltori Ehnen, conduce attraverso magnifici vigneti per poi arrivare a Remich, la città più visitata della Mosella. L’itinerario continua nell'affascinante terra situata di fronte alla valle del fiume Mosella, lungo ruscelli fiancheggiati da salici e bellissimi frutteti. Lungo il percorso si può approfittare per una visita in cantina con degustazione degli ottimi vini lussemburghesi.