Eurobike: la bicicletta diventa globale

La bicicletta diventa sempre più globale. Saranno pure diminuiti i numeri delle biciclette da corsa esposte, ma non per una crisi di questa tipologia quanto più per una voglia di pedalare che diventa sempre più ibrida. Se dalla strada si vuole girare verso il sentiero sterrato ci sono tantissime tipologie di bici che si possono adattare a praticamente ogni percorso. È quella sfumatura tra corsa e mountain bike che si diversifica ogni anno di più e propone idee.



Tantissime poi le biciclette a pedalata assistita, quelle che indichiamo comunemente come “elettriche” e che permettono di godere del piacere di pedalare anche a chi non è allenato o non ha la capacità di percorrere tracciati troppo impegnativi. Ormai la vacanza in bicicletta in montagna è cosa per tutti grazie anche alle innumerevoli proposte dei vari operatori turistici che offrono biciclette da affittare.



Anche i più sportivi possono trarre giovamento da biciclette di questo tipo. Pensate a chi ama la discesa in mountain bike: ora c’è la possibilità di avere la bicicletta con “l’impianto di risalita” incorporato. Tant’è che c’è già chi sta pensando a delle gare di “uphill” con le mountain bike a pedalata assistita. La tecnologia poi dà una mano in tutte le direzioni. Dagli innumerevoli strumenti elettronici che fanno compagnia al ciclista e lo aiutano ad allenarsi meglio (ciclocomputer GPS, misuratori di potenza e ciclosimulatori elettronici diventano sempre più accessibili per prezzi e facilità d’uso) alle innovazioni vere e proprie delle biciclette. I freni a disco anche sulle biciclette da corsa diventano sempre più una realtà e si sta avvicinando una piccola grande rivoluzione negli assortimenti dei rapporti delle biciclette che vanno sempre di più verso la singola moltiplica anteriore (soprattutto in mountain bike) e comunque offrono una varietà di scelta mai vista prima per gli utenti. Anche i sistemi di cambio si stanno modernizzando con l’avvento dell’elettronica e le varie app che permettono di programmarne le funzioni e facilitarne l’uso ai professionisti come ai principianti.



Aumentano le persone che pedalano e il mercato si rispecchia in questa tendenza con modelli da città molto evoluti. Addio bici del supermercato, meglio pedalare in sicurezza e magari con una spinta in più. Oppure piegando la bici e portandosela a casa o in ufficio. Ormai, davvero, non ci sono più scuse. Parola di Eurobike.

www.eurobike-show.com/eb-it/