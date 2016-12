Dolomiti Supersummer: dodici valli, un solo paradiso

Chi ama la mountain bike, l’e-bike e il freeride ha a disposizione percorsi tra i rifugi, piacevoli escursioni tra le malghe e i pascoli: sono addirittura 700 i chilometri mappati nella sola Cortina d’Ampezzo; più di 1000 con 35mila adrenalinici metri di dislivello quelli dell’Area Bike tra la Val Gardena e l’Alpe di Siusi. Ogni percorso è tracciato e concepito per offrire l’esperienza perfetta: per orientarsi e fare la propria scelta si può utilizzare l’avanzato configuratore sul sito www.dolomitisupersummer.com e comporre la propria vacanza ideale: sportiva, in famiglia, a battito lento, medio e forte. Ogni modulo mette a disposizione tutte le informazioni che servono: impianti di risalita, dettagli tecnici, possibilità di prenotare.



Per fare qualche esempio, gli amanti delle salite trovano pane per i loro denti nel tour Sotto "Le Odle" della Val Gardena; gli amanti del freeride puro possono godersi un tracciato di oltre 5 km che scende lungo i pendii della mitica Tognola Uno di fronte alle Pale nella Bike Arena di San Martino di Castrozza, mentre chi ama le discese può cimentarsi nei mille metri del Single Trail Plose in Valle Isarco. Ci sono bambini al seguito? Ecco una gita bellissima tra pascoli e rifugi, in Alta Badia nel il parco Movimënt, con 32 chilometri quadrati di percorsi pianeggianti, tra piatti tradizionali gourmet e aree attrezzate per i più piccoli. Siete amanti delle vacanza in salute offerta dalle e-bike? Il Sellaronda E- Bike Tour offre la meraviglia delle montagne con il giusto equilibrio di sport e relax grazie alle baite attrezzate per ricaricare le energie, sia della bike che del biker.



Chi invece vuole passare in volata da una vetta all’altra non deve perdersi il Giro Bike Tour di Sextner Dolomiten e il possente Sellaronda MTB Tour: quattro valli dolomitiche e decine di chilometri di percorso, sui tracciati che ospitano gli eventi bike che fanno delle Dolomiti una tappa obbligata del calendario internazionale.



Chi preferisce invece le escursioni a piedi può approfittare di una scelta vastissima di itinerari adatti a tutte le gambe, dai trekking più impegnativi alle passeggiate in famiglia, immersi nel verde e alla scoperta degli otto Parchi Naturali UNESCO. Ad esempio, per chi sogna di trattenere il fiato davanti alla bellezza della natura ecco l’Escursione alla Torre di Pisa in Val di Fiemme, nel cuore del Latemar.UNESCO, o l’emozione della Marmolada ad Arabba con l’Unesco Geo Hiking e l’itinerario panoramico Viel del Pan. Chi cerca un percorso facile e divertente da fare assieme ai propri figli c’è solo l’imbarazzo della scelta, ad esempio il sentiero panoramico Concordia & Sky Scraper in cima al Kronplatz – Plan de Corones, quasi tutto pianeggiante, dove a fine giornata l'adrenalina è garantita dall'altalena gigante Sky Scraper. Oppure si può percorrere il sentiero incantato in Val di Fassa dove il “Salvan” (uomo selvatico) conduce nel misterioso mondo delle leggende ladine lungo un percorso didattico in sette tappe. Per i cultori del gusto è suggerito Il giro delle dolci tentazioni, escursione sul Latemar alla volta di otto malghe in cui godersi altrettanti differenti dessert regionali. Chi vuole invece mettersi alla prova con un’esperienza impegnativa c’è la Traversata del Gruppo Sella, dal Passo Pordoi alla cima del Piz Boè, per scendere dalla Val Mesdì fino a Colfosco: un dislivello di 1200 metri da superare in otto ore che unisce Arabba alla Val Badia.



Le card Dolomiti Supersummer sono di tipologie differenti: sono tutte nominali e offrono l’accesso agli impianti per un giorno, oppure per tre giorni a scelta su quattro o a cinque su sette. I bambini e i ragazzi hanno tariffe speciali e ci sono offerte vantaggiose per le famiglie. Tutte le tipologie di abbonamento sono disponibili sul sito www.dolomitisupersummer.com