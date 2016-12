La Sicilia tra Sciacca e Agrigento

Non c’è periodo migliore per avventurarsi nelle calde terre che furono dei Sicani, ora che la vegetazione è rigogliosa e i colori del paesaggio si arricchiscono di fiori, frutti e con essi di inebrianti profumi. Con i tempi che corrono, si opta sempre più spesso per vacanze in Italia, dove, fra le mete più interessanti e appaganti, c’è senza dubbio, che in questa stagione raggiunge il suo massimo splendore. Siamo in provincia di Agrigento: stavolta al nostro viaggiatore concediamo di spostarsi poco, in auto o meglio ancora in moto, in modo da permettergli di dedicarsi allaale ad un po’ di sana, e poi, fra un piacere e l’altro, a visitare

L’itinerariocaratteristica cittadina marinara e termale, con tracce di storia antica e scorci di vita popolare ad ogni angolo. Percorrendo la strada che dalla piazza delle Terme scende ripida verso il mare, si arriva al porto. Al mattino brulica di pescatori e compratori con il piglio per la trattativa per spuntare il miglior prezzo sul pescato quotidiano; il via vai di pescherecci su quel mare limpido visto dalla terrazza panoramica di piazza Scandaliato (affacciata sul promontorio su cui sorge il centro di Sciacca) è un raro spaccato di vita marinara che in pochi conoscono. Nel corso Vittorio Emanuele è da vedere il palazzo in stile siculo-catalano del XVI secolo, detto Steripinto. Lo stile barocco invece si riconosce, fra gli altri, nella facciata del Duomo e negli stucchi policromi dell’interno della Chiesa di Santa Margherita, il cui bel portale gotico-rinascimentale invita ad entrarvi. Le numerose botteghe di ceramica – artigianato tradizionale locale – potrebbero arredare tutta la casa, con oggetti di ogni tipo, dandole un tocco di folklore e di calore.

foto Ufficio stampa

Verdura, sulla SS115, per poi deviare verso Verdura, verso il Verdura Resort ( Sul fare della sera si seguono le indicazioni per, sulla SS115, per poi deviare verso Verdura, verso il Verdura Resort ( www.verduraresort.it) : la strada bianca sale e scende sinuosamente verso la pianura fertile della foce del fiume Verdura, punteggiata da alte palme in lontananza. Lo scenario prende forma gradualmente via via che ci si addentra in un accogliente paradiso verde, affascinante, discreto, romantico, silenzioso. E’ questo il luogo dove il viaggiatore troverà la residenza sognata. Il miglior benvenuto al resort è una cena preparata dallo chef Fulvio Pierangelini in uno dei quattro ristoranti: da “la Zagara”, per una serata ed un menù sofisticato, oppure con le pietanze leggere messe a punto dal cuoco appositamente per gli ospiti sportivi, da “Amare” direttamente sul mare per una cucina semplice con piatti locali, da “Liolà” una tipica trattoria siciliana su una bellissima scogliera, oppure al “Buongiorno”, per colazioni informali e per cene esclusivamente riservate ai bambini. Ma se si vuole qualcosa di davvero eccezionale allora si può richiedere una cena privata a lume di candela in spiaggia, negli splendidi giardini o nella terrazza della camera.

Risveglio al suono del mare e poi una passeggiata lungo i sentieri del resort (su cui si circola solo a piedi o in bicicletta) che costeggiano gli spettacolari green, dove golfisti noti e anche principianti si misurano: niente di meglio prima di partire per un’escursione in barca a vela lungo la costa che da Sciacca va verso Agrigento. E’ lo stesso Verdura che le organizza ed è il metodo migliore per andare alla scoperta delle calette sì nascoste, ma senza eguali. Al rientro un massaggio detossinante, oppure sauna e hammam poi un bagno nelle 4 piscine della Talassoterapia, rimettono in sesto il nostro viaggiatore per la cena.

Arriva poi il giorno del tuffo nella storia antica: riprendendo la SS115, in 45 minuti si arriva ad Agrigento. E lo spettacolo si intravede già prima di esserci dentro. E’ la Valle dei Templi, non a caso nota in tutto il mondo per riuscire a illudere il visitatore di poter fare un viaggio all’indietro nel tempo. Dal viale che porta da un tempio all’altro si scorgono ancora gli ulivi saraceni citati da Salvatore Quasimodo, affiancati da mandorli ancora per un po’ in fiore. Il giallo del tufo dirompe quando ci si trova ai piedi dei resti del colossale Tempio di Zeus Olimpio, il più grande di tutto l'occidente antico, caratterizzato dalla presenza dei Telamoni, sculture alte sette metri e mezzo, e raffigurazioni di Atlante che sorregge la volta celeste. La campagna circostante si riconosce come quella raccontata da Luigi Pirandello nelle sue “Novelle per un anno”. In lontananza si vedono i contadini che lavorano nei “giardini” delle arance (sono di Ribera le arance più buone) e nelle coltivazioni di pistacchi (ottimi quelli di Raffadali); sembrano attori intenti a simulare un mondo che non c’è più. Ed invece è proprio la realtà.

Sulla via del ritorno, l’occasione è perfetta per far sosta a, l’immaginaria Vigata del commissario Montalbano di Andrea Camilleri, vivace scorcio di cittadina portuale, per gustare pesce freschissimo in trattorie dall’estetica anni Sessanta.