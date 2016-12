La Franciacorta incontra il trekking

La Franciacorta è il territorio che si estende tra Brescia e la zona meridionale del Lago d'Iseo, una fascia caratterizzata da un microclima singolare e da terreni che l'hanno resa una terra unica per la produzione vinicola. L'Associazione Strada del Franciacorta si propone come punto di riferimento per turisti individuali, gruppi e operatori, offre un supporto tecnico-organizzativo per tutto ciò che riguarda informazioni e servizi, e costruisce itinerari per esplorare più da vicino le svariate bellezze della zona.

Il punto di partenza per le escursioni è Brescia: da qui si raggiungono, lungo piacevoli sentieri, le colline della Stella. Si fa tappa in una cantina, per una visita e il pranzo con degustazione di Franciacorta, poi nel pomeriggio si prosegue sulle colline di Gussago e Rodengo Saiano, dove si arriva verso sera, in tempo per una seconda degustazione in cantina. Si cena e si pernotta a Rodengo Saiano, nota per la splendida abazia di San Nicola, fra i complessi monastici più imponenti del Nord Italia. Il secondo giorno si prosegue lungo i sentieri del monte Valenzano e di Camignone. Dopo la visita con pranzo in una cantina, nel pomeriggio ci si incammina verso Iseo, tappa finale del trekking.

Ad accompagnare gli escursionisti sono professionisti (accompagnatori di media montagna e Guide alpine), in grado di presentare l’ambiente in sicurezza e in modo approfondito, con spiegazioni naturalistiche e ambientali. Naturalmente, oltre a natura e paesaggi, non manca l'incontro con le eccellenze del vino e con la gastronomia tipica, per trascorrere due giornate all’aria aperta, in una cornice incantevole in una delle zone vitivinicole più pregiate d’Italia e fra le più amate dagli enoturisti.