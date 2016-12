Tour alla scoperta dei castelli bergamaschi

La provincia di Bergamo è punteggiato da bellissimi castelli, testimonianze tangibili di una storia antica e legata a famiglie nobili e potenti come i Colleoni, i Martinengo, i Barbò. Molti di questi sono case private tuttora abitate dai discendenti delle antiche casate, altri invece sono aperti al pubblico per visite guidate, cerimonie o eventi particolari. Noi vi proponiamo un tour tutto bergamasco per scoprire il territorio di corte in corte.

Solza e il Castello Colleoni

Castello Colleoni, perché diede i natali a Bartolomeo Colleoni, si presenta ancora oggi intatto nella sua struttura originaria ed è spesso sede di importanti mostre ed eventi legati al territorio. Il castello è visitabile - gratuitamente e a partire da aprile fino al mese d'agosto - ogni ultima domenica del mese. Orari di visita: dalle 15 alle 18. É possibile prenotare visite guidate. La prima tappa è il Castello di Solza, nell'omonimo comune a circa 20 chilometri dalla città di Bergamo. L'edificio, detto anche, perché diede i natali a Bartolomeo Colleoni, si presenta ancora oggi intatto nella sua struttura originaria ed è spesso sede di importanti mostre ed eventi legati al territorio. Il castello è visitabile - gratuitamente e a partire da aprile fino al mese d'agosto - ogni ultima domenica del mese. Orari di visita: dalle 15 alle 18. É possibile prenotare visite guidate.

Bergamo e il complesso della Rocca

Lasciato Solza e percorrendo una ventina di chilometri lungo la SS 498 o la SP101 si raggiunge il complesso della Rocca a Bergamo. Il mastio, della prima metà del '300, sorge sul colle di Sant’Eufemia in Bergamo alta ed è noto non solo per la sua bellezza architettonica, ma anche per l'affascinante panorama che offre sulla città. L'edificio custodisce al suo interno il Museo storico. Orari di visita: dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Costi biglietto d'entrata: 3 euro biglietto intero, 5 euro biglietto cumulativo (il biglietto comprende i siti del circuito museale: Museo Donizettiano, Rocca, ex convento di San Francesco, Campanone, Torre dei caduti), 3 euro biglietto ridotto (per gruppi da 15 persone)