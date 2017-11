Sciare è più bello sotto le Pale di S. Martino

Sulla skiarea San Martino di Castrozza – Passo Rolle da quest’anno si trovano piste sempre perfette grazie ai recenti lavori volti a potenziare il sistema di innevamento programmato e discese adatte a tutti, dai più esperti ai principianti. La zona inoltre, è particolarmente amato da chi pratica il freeride. A soddisfare la loro voglia di avventura saranno boschi silenziosi ed emozionanti discese dall’Altopiano delle Pale, sempre in tutta sicurezza grazie alla campagna #WeRideSafe.



Mountain bike sulla neve - Anche gli amanti dello sci nordico e dello snowboard troveranno spazi a loro dedicati e i più instancabili potranno sciare al chiaro di luna sulle piste illuminate di Colverde. Tanto divertimento all’aria aperta anche per non sciatori grazie al programma Oltre Lo Sci, che vi porterà alla scoperta di panorami indimenticabili con le ciaspole ai piedi e vi farà provare emozioni uniche, ad esempio con un giro sul gatto delle nevi per imparare tutti i segreti della preparazione delle vostre piste preferite, con un aperitivo in motoslitta o, a partire da quest’anno, con un’escursione invernale in mountainbike (classica,elettrica o fat bike).



Montagna kid friendly - Per i più piccoli divertimento assicurato in compagnia di simpatici animatori con il programma Dolomiti Family Fun, che prevede corso di sci mattutino e attività pomeridiane per tutta la famiglia. Divertimento a misura di bambino anche grazie ai Kinderheim: in Tognola, sull’Alpe delle Marmotte, con il nuovissimo parco giochi aperto con qualche attrazione anche durante la stagione invernale e a due passi dal centro di San Martino, alla Tana dello Scoiattolo. Per la gioia dei più piccoli, avvincenti discese su bob e gommoni e una comoda risalita con il tappeto mobile.



Gli inimitabili sapori delle Alpi - Sport e divertimento sulla neve, quindi, ma non solo. Dopo una giornata all’insegna dell’attività fisica, il relax è più che meritato. Meglio ancora se accompagnato da un calice di buon vino trentino, da un bicchiere di birra artigianale prodotta a km 0 e da un tagliere di affettati e deliziosi formaggi del territorio. Gustosi aperitivi vengono proposti anche all’interno dell’iniziativa Happy Cheese, ad esempio in occasione del Carnevale o per trascorrere un tramonto indimenticabile sulla pista di Colverde. E a proposito di momenti indimenticabili sulle piste, da non perdere sono gli appuntamenti con Trentino Skisunrise, per vivere la magia del sorgere del sole sulle Pale di San Martino ed essere i primi a lasciare la propria traccia su piste ancora immacolate.



Relax e romanticismo - Per godersi il relax con un pizzico di romanticismo, invece, un giro su una slitta trainata da cavalli o una tranquilla passeggiata nei borghi di Primiero, tra i quali Mezzano, con la sua mostra a cielo aperto Cataste & Canzei e annoverato tra i borghi più belli d’Italia Per gli amanti del binomio sci e gusto, imperdibili sono le settimane ski & taste che abbinano lo sci sulle piste della skiarea ai sapori autentici di prodotti locali serviti in caratteristiche malghe e baite di montagna.



Per maggiori informazioni: www.sanmartino.com