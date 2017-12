Montecampione: si scia anche di notte

L’offerta sciistico di Montecampione , la bella località della Bassa Valle Camonica , si completa con l’illuminazione della pista Gardena , a quota 1200 metri, per chi desidera praticare lo sci notturno. Nel dettaglio, sono stati installati 11 pali con 10 fari ciascuno per un totale di 110 punti luce sulla pista Gardena. La lunghezza della pista sciabile è di circa 500 metri. Sabato 30 dicembre, per festeggiare l’inaugurazione e la prima accensione dell’impianto è in programma un evento, con la presenta di ospiti speciali e animazione a cura di Radio NumberOne.

Montecampione, la bella stazione sciistica e situata all'inizio della Valle Camonica, completa la sua offerta sciistica con il nuovo impieanto di illuminazione per lo sci notturno.

Sabato 30 dicembre gli sciatori hanno l’occasione di provare la pista illuminata e di conoscere le campionesse di sci Elena, Nadia e Sabrina Fanchini ; il giorno successivo, si festeggia la fine dell’anno assistendo alla fiaccolata organizzata dai maestri delle due scuole sci della stazione, Scuola Sci Fodestal e Scuola Sci Montecampione, in programma alle 17.30 di domenica 31 dicembre, seguita da un momento di scambio di auguri per il nuovo anno.



Sabato 6 gennaio ci sarà un altro evento, per dare il benvenuto al 2018 e per festeggiare la Befana, la quale dispenserà dolci omaggi agli sciatori direttamente sulle piste da sci. La serata sarà rallegrata da eventi e da animazione.



Montecampione nelle scorse stagioni ha completato la sua offerta sciistica con la creazione di un attrezzato snow park dedicato agli appassionati delle evoluzioni adrenaliniche con sci e snowboard: lo scorso anno ha messo a disposizione dei bambini un nuovo tapis roulant, installato nella stazione a 1800 metri, per le prime esperienze sugli sci e per tanti giochi sulla neve. Il comprensorio, raggiungibile da due accessi (a quota 1200 e 1800 direttamente dai complessi residenziali senza bisogno di usare l’automobile, offre 30 chilometri di piste servite da 11 impianti di risalita. La maggior parte delle piste è servita da un efficiente sistema computerizzato di innevamento artificiale. A quota 1800 c’è anche un tracciato dedicato alle motoslitte, mentre a quota 1200 si può pattinare sul laghetto ghiacciato.



Per informazioni, sito internet: http://montecampioneskiarea.it.