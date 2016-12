Obereggen: la Giornata dello Sci Storico

foto Ente del Turismo Correlati Obereggen: lo sci ieri e oggi Alto Adige, precisamente in Val d'Ega, sorge Obereggen un suggestivo villaggio di montagna che incanta con la sua natura fatta di distese di prati, boschi di larici e con i suoi stupendi paesaggi sul massiccio del Latemar. Meta ideale per un soggiorno immersi nella natura e nella storia. dato che a Obereggen si festeggia la Giornata dello Sci Storico, un appuntamento per scoprire le radici dello sci. Un modo simpatico per scoprire i tempi in cui si sciava... con le botti. In, precisamente in, sorgeun suggestivo villaggio di montagna che incanta con la sua natura fatta di distese di prati, boschi di larici e con i suoi stupendi paesaggi sul. Meta ideale per un soggiorno immersi nella natura e nella storia. dato che a Obereggen si festeggia la, un appuntamento per scoprire le radici dello sci. Un modo simpatico per scoprire i tempi in cui si sciava... con le botti.

OBEREGGEN, ANGOLO INCANTATO DELLE DOLOMITI - Il caratteristico borgo di Obereggen offre molto sia per chi desidera trascorrere una vacanza tutta sport e natura, sia per chi ha deciso di vivere momenti rilassanti con la propria famiglia. La Val d'Ega si trova a soli 20 minuti dal capoluogo Bolzano e si estende fino al passo di Costalunga che conduce in val di Fassa. Famosa per il lago di Carezza, è particolarmente nota per la sua posizione proprio di fronte al massiccio del Latemar. Una volta giunti a Obereggen verrete letteralmente accolti da un panorama veramente sensazionale: prati, abeti rossi, boschi di larici e montagne innevate. Obereggen offre oltre 48 km di piste moderne e 18 avanzatissimi impianti di risalita. Infine è possibile sciare e destreggiarsi con lo snowboard anche di notte grazie all'illuminazione notturna delle piste. Mentre chi ama le escursioni, c'è la possibilità di intraprendere piacevoli itinerari alla malga Ganischg così come alla malga Zischg. E chi ama i parchi divertimento non può certamente lasciarsi scappare un emozionante giornata al nuovo Bosco Avventura di Obereggen. Qui vi aspettano ben tre percorsi con 25 stazioni dove grandi e bambini possono provare la propria abilità.