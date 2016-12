Carnia: soggiorni low cost e tanto relax

La, splendida terra del Friuli Venezia Giulia, per le ultime vacanze sulla neve offre pacchetti soggiorno molto convenienti per chi vuole concedersi una rilassante vacanza con gli sci ai piedi.

Carnia, terra d'incanto

Ricca di luoghi naturali ancora incontaminati, di storia e di tradizioni, la Carnia - splendida terra a nord del Friuli Venezia Giulia - offre molteplici opportunità per una vacanza veramente rigenerante: piste dove sciare in totale relax, uno stabilimento termale in località Arta Terme, per piacevoli trattamenti tonificanti e rivitalizzanti, e tantissimi accoglienti rifugi. Qui non trascurate di assaggiare gli ottimi piatti della cucina locale: i cjarsòns (sorta di agnolotti con ripieno dolce a base di ricotta, di cui ciascuna famiglia, ciascun ristorante vanta una ricetta particolare), la polenta con il frico (formaggio a scaglie sciolto lentamente in una piccola padella, fino a formare una croccante frittata) e il musèt e bruade (cotechino accompagnato da rape inacidite nella vinaccia). Inoltre, la sua posizione strategica la rende punto di partenza ideale per escursioni e gite nell’entroterra friulano, ma anche nelle vicine Austria, Slovenia e Cadore

Sciare in Carnia

Le piste della Carnia garantiscono un ottimo innevamento (grazie alle particolari condizioni geoclimatiche e agli impianti di innevamento programmato), nessuna stressante coda agli impianti di risalita e prezzi degli ski-pass fra i più bassi dell’arco alpino.

I due maggiori comprensori sciistici sono quelli dello Zoncolan, a cui si sale da Sutrio e da Ravascletto, e del Varmòst a Forni di Sopra. Lo Zoncolan, in particolare, è attrezzato anche con arene freestyle per boarder-cross, campi scuola e parchi neve per bambini, campi per il pattinaggio su ghiaccio, una pista per lo slittino illuminata anche di notte, trampolini per il salto, centro fitness e piscina coperta.

Infine la Carnia, terra dell’olimpionica Manuela Di Centa, è un vero paradiso per i fondisti, con piste che si snodano in scenari naturali di grande bellezza. Le piste da fondo più conosciute sono quelle dei Laghetti di Paluzza, dove ha anche sede il Centro nazionale di Sci di fondo. Qui la neve è garantita da un impianto di innevamento programmato e si può sciare anche di notte. Anelli, per tutti i gusti e le capacità, si trovano anche nelle altre tre maggiori stazioni invernali della Carnia: Forni di Sopra, Ravascletto e Sauris e in molte altre località come Piani di Luzza a Forni Avoltri, Cima Corso ad Ampezzo, Porteal a Lauco, Tredolo a Forni di Sotto, Sella Chianzutan a Verzegnis, Pian di Casa a Prato Carnico.