A Roccaraso per i Campionati Mondiali Juniores

Roccaraso “al centro del mondo”

Con le sue modernissime piste da sci e i suoi panorami mozzafiato Roccaraso (Aq), paese abruzzese situato nel Parco nazionale della Maiella, rappresenta il cuore della più vasta area sciistica dell'Italia centromeridionale, il. Una skiarea che offre tre stazioni sciistiche (Aremogna, Monte Pratello e Monte Pizzalto) e 58 piste, per una lunghezza complessiva di quasi 147 chilometri (60 dei quali dispongono di impianti per l'innevamento programmato). A ciò si aggiungono 38 impianti di risalita, 60 chilometri di piste per lo sci nordico e il modernissimo Alien Park, uno snowparkvcon 2 linee slopestyle medio facili di 5 strutture in sequenza, 4 rail, 2 kicker, 2 Tbox 8m e 2 bobine legno divise equamente tra easy e mid line. La skiarea ospita annualmente numerosissime gare anche di livello internazionale come le famose gare FIS, la Coppa Europa e le prove di Coppa del Mondo Carving. E quest'anno, per la prima volta, fino al 9 marzo accoglierà le gare dei, appuntamento di rilievo per il mondo dell’agonismo giovanile organizzato annualmente dalla Federazione Internazionale dello Sci. La gara assegna i titoli mondiali nelle diverse specialità dello sci alpino: discesa libera, super G, slalom gigante, slalom speciale e combinata.