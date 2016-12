Andermatt, la Svizzera cara ai poeti

12:18 - Si trova nel cuore del Canton Uri, in Svizzera e promette di sconvolgere la tradizionale geografia del turismo montano: siamo ad Andermatt, la località che nel 1779 incantò Goethe e che oggi fa impazzire gli sciatori più esperti e amanti delle discese in neve fresca e fuori pista.

Andermatt è l’epicentro da cui si snodano tre importanti passi alpini: Gottardo, Furka e Oberalp. Questa posizione strategica trasforma la località in un paradiso invernale per gli amanti della neve, ma offre grandi suggestioni anche d'estate, soprattutto a ciclisti e motociclisti a caccia di curve e tornanti. Il villaggio sorge a 1400 metri d’altezza: grazie alla sua cruciale ubicazione tra Nord Europa e Italia è stato per molti anni un importante baluardo militare. Il fatto di essere stato per lungo tempo un'area off limits per ovvie ragioni di sicurezza, gioca oggi a favore del borgo, dato che la natura circostante si è conservata rigogliosa e assolutamente intatta.

Fiore all’occhiello di questo percorso di rinascita è Andermatt Swiss Alps, il progetto che Orascom Development sta implementando insieme al Canton Uri e con il pieno appoggio degli abitanti del villaggio originale esistente. Destinata a imporsi tra le località più rinomate d’Europa, Andermatt Swiss Alps sarà il volto 3.0 di questa perla alpina fino a questo momento sconosciuta, che ora si propone come destinazione di grande fascino, ecosostenibile e fruibile tutto l’anno.

Impianti d’avanguardia, grazie alle negoziazioni in corso con SkiStar, con 130 km di piste e un consulente di grido come Bernhard Russi – ex campione del mondo di sci nativo di Andermatt - sono alcune delle caratteristiche che promettono di confermare la destinazione tra gli hot spot degli sport invernali.

Il campo da golf 18 buche sarà invece il centro nevralgico della stagione estiva, quando tra l’altro l’intera valle si trasforma in un paradiso per gli amanti della montagna più lussureggiante e avventurosa: trekking, arrampicate e rafting ad alto tasso di adrenalina.

Oltre a Johann Wolfgang von Goethe, si annoverano tra i suoi più famosi ospiti il poeta di Tell, Friedrich Schiller e l’inventore di Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Dal punto di vista culturale, Andermatt non è seconda ad altre destinazioni e in futuro l’offerta culturale sarà ampliata con concerti esclusivi del Festival di Lucerna, importante festival internazionale di musica classica. Anche i musei locali, i teatri open-air e altri eventi innovativi arricchiranno la vita culturale ad Andermatt e attireranno gli appassionati dalle regioni limitrofe.

Per tutte le informazioni, sito Internet www.andermatt-swissalps.ch