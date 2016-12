Montecampione, la montagna amica

08:00 - Uno snowpark nuovo di zecca attende a Montecampione gli appassionati di evoluzioni sulla neve. La stazione sciistica e residenziale situata all'inizio della Valle Camonica completa la sua offerta neve che già propone oltre 30 km di piste per lo sci alpino (4 nere, 12 rosse, 4 blu), con 11 impianti di risalita e spazi dedicati ai principianti e ai bambini. E per il periodo natalizio è in arrivo un ricco programma di intrattenimento après-ski.

Il nuovo snowpark, ideale per appassionati di livello base e medio, è collocato nella zona “Bassinale”, è servito dalla seggiovia Larice e può essere utilizzato sia da rider snowboarders sia da skiers. Realizzato dalla società Doors di Torino, il park propone quattro aree in sequenza, divise in due settori di uguale dimensione: il primo è riservato ai salti e il secondo al rail, per una lunghezza complessiva di circa 200 metri. La manutenzione viene effettuata quotidianamente.



Lo sci a Montecampione è veramente per tutti. Il paese, che si trova a circa 100 chilometri da Milano e Verona, a 55 da Bergamo e Brescia, e a 11 Km dalla strada principale che conduce al Passo del Tonale, è composto da due distinti complessi residenziali: il primo, a quota 1200 metri, ospita i servizi centrali e la maggior parte delle unità abitative; l'altro, il Plan, è a quota 1800 metri, offre particolari condizioni di tranquillità ed è costruito direttamente ai bordi delle piste da sci. I due centri sono collegati tra loro dalla rete stradale e dagli impianti di risalita, che costituiscono un unico circuito sciistico. Si accede al comprensorio dal paese, dal Plan e dal Prato Secondino, a quota 1.400 metri. Gli impianti sono a brevissima distanza da molti complessi residenziali: tutti gli altri sono collegati da un comodo servizio di autobus navetta gratuiti che rende di fatto superfluo l'uso dell'automobile, riducendo l'inquinamento dell'aria e "tagliando" il problema del parcheggio. Gli autobus e i camper possono invece utilizzare una zona di sosta al Plan, a pochi passi dalle piste da sci.



La Ski area di Montecampione fa divertire sciatori di tutti i livelli. I principianti e i bambini possono scorazzare su quattro piste blu, nel campo scuola e utilizzare le seggiovie con il tappeto di imbarco che rendono più facile la salita. Per loro c'è la guida dei maestri delle Scuole Sci (www.fodestal.it e www.scuolascimontecampione.com). Gli sciatori esperti trovano pane per i loro denti su percorsi impegnativi, tra cui due piste nere, e lungo tracciati di grande interesse naturalistico, tra boschi e canaloni. Al Plan, oltre al nuovo snowpark, ci sono anche percorsi per le motoslitte, mentre nel centro del paese, a quota 1200, c'è un grazioso laghetto che nelle giornate invernali si trasforma in una grande pista di pattinaggio naturale (noleggio pattini sul posto). Infine, nei periodi di bassa stagione si scia a prezzi molto convenienti: ad esempio, lo skipass giornaliero feriale fino al 24 gennaio costa 15 Euro.



Il centro abitato è inserito in un contesto naturale molto suggestivo, affacciato alla valle dalla quale si intravvede in lontananza il lago d'Iseo, tra splendidi panorami e boschi di abeti e latifoglie che offrono innumerevoli possibilità di passeggiate a piedi e con le ciaspole. La gastronomia locale propone i ricchi sapori della cucina di montagna, con splendidi formaggi, salumi e tante prelibatezze a base di carni, anche in abbinamento con la polenta. Per godersele si può fare una sosta al Ristorante e Pub La Piazzetta, nel centro del paese (prenotazioni: tel 0364/589162), oppure al Ristorante Albergo Legazzuolo (www.albergolegazzuolo.it ), oppure, a due passi dalle piste da sci, al Ristorante Il Boccone (tel 0364/560440), o al Ristorante Pizzeria La Brasca (tel 0364/560850), dove tra l'altro è da provare una imperdibile pizza tirolese, con panna e speck. Per chi invece si trova al Plan, la sosta è al ristorante e bar Il Caminetto (www.sloppyjoe.it/ristoranti/il-caminetto). Chi preferisce all'hotel l'indipendenza di un appartamento può affittarne uno, anche settimanalmente, rivolgendosi all'agenzia Studio Bardella (www.studiobardella.it).



Per la stagione 2013/2014 la Montecampione Ski Area ha preparato un ricco calendario di eventi e iniziative tra sport, divertimento, socialità e anche solidarietà. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet www.montecampioneskiarea.it.