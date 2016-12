18 febbraio 2015 Spiagge più belle: l'Italia ritorna sul podio mondiale Le prime dieci in Italia, in Europa e nel Mondo: la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa al terzo posto assoluto. Un trionfo per la Sardegna Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:50 - L’Italia torna nuovamente sul podio mondiale delle spiagge più apprezzate con la siciliana Spiaggia dei Conigli (AG), che guadagna una posizione a livello globale rispetto allo scorso anno guadagnando il terzo posto e e mantenendo la medaglia d’oro a livello europeo e italiano. Per quanto riguarda invece il numero di litorali premiati a livello nazionale è la Sardegna la regione vincitrice, con ben 5 spiagge classificate nella top 10 italiana.

Spiagge da sogno in Italia, Europa, Mondo - Di seguito ecco le più belle spiagge del mondo, d’Europa e d’Italia secondo il Tripadvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2015 che decreta i vincitori sulla base della qualità e quantità delle recensioni e del giudizio attribuito alle spiagge dai viaggiatori su TripAdvisor negli ultimi 12 mesi. Dopo un anno di assenza dal podio mondiale (mancato per un soffio nel 2014 quando si era classificata quarta) la Spiaggia dei Conigli torna a conquistare una medaglia: è infatti terza nella classifica mondiale alle spalle di Baia do Sancho in Brasile (1°) e Grace Bay nei Caraibi (2°). A livello europeo, dove la Spiaggia dei Conigli mantiene la prima posizione così come nella classifica italiana, la Sicilia è rappresentata da un altro litorale: Cala Rossa a Favignana (TP), che si classifica settima nella top 10 del vecchio continente e seconda in Italia. Ma ecco le classifiche.



Top 10 spiagge Italia

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Agrigento

2. Cala Rossa, Favignana, Trapani

3. Spiaggia La Pelosa, Stintino, Sassari

4. Cala Mariolu, Baunei, Ogliastra

5. Spiaggia di Tropea, Tropea, Vibo Valentia

6. Baia del Silenzio, Sestri Levante, Genova

7. Spiaggia Porto Selvaggio, Nardò, Lecce

8. Porto Giunco, Villasimius, Cagliari

9. La Cinta, San Teodoro, Olbia-Tempio

10. Spiaggia Capriccioli, Arzachena, Olbia-Tempio



Top 10 spiagge Europa

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

2. Playa de Ses Illetes, Formentera, Spagna

3. Spiaggia di Elafonissi, Elafonissi, Grecia

4. Woolacombe Beach, Woolacombe, Regno Unito

5. Spiaggia di Iztuzu, Dalyan, Turchia

6. Baia del Fico, Protaras, Cipro

7. Cala Rossa, Favignana, Trapani

8. Weymouth Beach, Weymouth, Regno Unito

9. Spiaggia di Egremni, Lefkada, Grecia

10. Playa de Bolonia, Tarifa, Spagna



Top 10 spiagge Mondo

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile

2. Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos

3. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

4. Playa Paraiso, Cayo Largo, Cuba

5. Playa de ses Illetes, Formentera, Spagna

6. Anse Lazio, Praslin, Seychelles

7. White Beach, Boracay, Filippine

8. Flamenco Beach, Culebra, Porto Rico

9. Whitehaven Beach, Whitsunday Island, Australia

10. Spiaggia di Elafonissi, Creta, Grecia