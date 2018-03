Dieci splendidi teatri ai quattro angoli del mondo

Teatri: ecco i più belli del mondo Odeon di Erode Attico – Atene Istockphoto 1 di 10 Minack Theatre – Cornovaglia – Gran Bretagna Istockphoto 2 di 10 Teatro alla Scala - Milano Teatro alla Scala 3 di 10 Opéra Garnier - Parigi Istockphoto 4 di 10 Palcoscenico galleggiante - Bregenz – Austria Istockphoto 5 di 10 Teatro dell’Opera di Copenaghen – Danimarca Istockphoto 6 di 10 Shakespeare's Globe Theatre - Londra – Gran Bretagna Istockphoto 7 di 10 Walt Disney Concert Hall - Los Angeles - Usa Istockphoto 8 di 10 Sydney Opera House – Sydney - Australia Istockphoto 9 di 10 Palacio de Bellas Artes - Città del Messico Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ODEON DI ERODE ATTICO – ATENE – Inserito nell’Acropoli della capitale greca, questo piccolo anfiteatro fu fatto costruire tra gli anni 167 e 174 da un ricco sofista greco, Erode Attico, da cui prende il nome. Il teatro poteva ospitare 5000 spettatori. L’anfiteatro fu parzialmente distrutto nell’anno 297 e restaurato alla fine dell’Ottocento.



MINACK THEATRE – CORNOVAGLIA – GRAN BRETAGNA – E’ un grande anfiteatro all’aperto, costruito secondo lo stile degli antichi teatri greci e romani, utilizzando il paesaggio naturale come scenario. E’ stato edificato per iniziativa di un’abitante del luogo, Rowena Cade, tra il 1931 e il 1983 ed è uno dei più famosi teatri all’aperto della Gran Bretagna. Il nome, dal dialetto locale meyneck, significa luogo roccioso.



TEATRO ALLA SCALA - MILANO – E’ uno dei più prestigiosi teatri al mondo e ospita ogni anno i principali artisti internazionali nel campo dell'opera, e, più in generale, della musica classica, Inaugurato il 3 agosto 1778, prende nome dalla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al nuovo teatro. Può ospitare oltre 1800 spettatori.



OPÉRA GARNIER - PARIGI – E’ il tempio della musica lirica e del balletto francese. Fondata nel 1669, l'Opéra è ospitata in un imponente edificio, particolarmente rappresentativo dell'architettura eclettica della seconda metà del XIX secolo nella capitale francese. Il Palais Garnier fu inaugurato il 15 gennaio 1875: il sontuoso foyer barocco è l'emblema della ricchezza dell'edificio.



PALCOSCENICO GALLEGGIANTE - BREGENZ – AUSTRIA – Il Seebühne (o palco galleggiante), con i suoi 7.000 posti a sedere, ospita opere liriche e performance musicali. Il teatro è costruito sull'acqua e sulle rive del Lago di Costanza e le rappresentazioni spesso utilizzano le acque del lago come un prolungamento del palco.



TEATRO DELL’OPERA DI COPENAGHEN – DANIMARCA - E' tra i più moderni teatri d'opera del mondo; costruito tra il 2001 e il 2004 dall'architetto Henning Larsen, è stato inaugurato nel gennaio del 2005. È anche uno dei teatri d'opera più costosi mai costruiti (oltre 500 milioni di dollari). Può ospitare oltre 1700 spettatori.



SHAKESPEARE'S GLOBE THEATRE - LONDRA – GRAN BRETAGNA - Il Globe Theatre fu il teatro londinese nel quale recitò la compagnia di William Shakespeare, i “Lord Chamberlain's Men”. Il Globe originale, costruito nel 1599 dalla compagnia teatrale, fu distrutto da un incendio nel 1613. Ricostruito l'anno successivo, il teatro fu chiuso nel 1642 e demolito nel 1644. La ricostruzione moderna, chiamata "Shakespeare's Globe Theatre" è stata inaugurata nel 1999 e si trova a circa 200 metri dal precedente.



WALT DISNEY CONCERT HALL - LOS ANGELES - USA – E’ ospitato in un iconico edificio dalle architetture curiose e ultramoderne, disegnato da Frank Gehry e inaugurato il 23 ottobre 2003. Dispone di 2265 posti a sedere realizzati da Poltrona Frau E’ sede della Los Angeles Philharmonic Orchestra e dell’omonima corale.



SYDNEY OPERA HOUSE – SYDNEY - AUSTRALIA - E’ una delle più significative architetture del XX secolo e un'icona della città di Sydney e dell’intera Australia. Il progetto è dell'architetto danese Jørn Utzon, affiancato dalla società di ingegneria londinese Arup. Molto caratteristica è la sua struttura esterna, con i gusci a sezione sferica che ricordano una flottiglia di barche a vela in navigazione.



PALACIO DE BELLAS ARTES - CITTÀ DEL MESSICO - è il teatro dell'opera e la sala da concerto più importante del Messico, dichiarato monumento artistico UNESCO nel 1987. Il palazzo ospita diverse sale: la più grande, la Gran Sala ha una capacità di 1.900 spettatori e un proscenio di 24 metri di lunghezza. Il Palacio è anche sede di due musei: il museo del Palazzo di Belle Arti e il Museo Nazionale di Architettura.