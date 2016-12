Centroamerica: anima e corpo nel Grande Blu

06:00 - Immergersi con il corpo e l’anima nell'elemento liquido, volteggiare tra i fondali marini, ma anche in incredibili laghi e fiumi. Scoprire le straordinarie creature che li popolano, sentire la fresca sensazione della brezza sul viso: in Centroamerica paesaggi incantevoli vi avvolgono e vi rigenerano con tutte le gradazioni del blu. Dall'indaco al celeste una sinfonia di sfumature che rendono le vacanze in questa regione un vero toccasana.



Cominciamo dal Guatemala : la vita che si trova sotto il pelo delle sue acque tiepide e trasparenti è un mondo unico tutto da scoprire, in cui vivere incredibili avventure, esplorando i fondali della barriera corallina o i laghi di origine vulcanica. I luoghi più particolari da visitare sono la laguna di Ayarza e il lago Atitlán all’interno del paese, Punta di Manabique nel Mar dei Caraibi. Per chi ha la passione di sfruttare i vento per volare sulle onde il magnifico lago Atitlán è perchè ideale per il windsurf, come del resto il lago Izabal e il Río Dulce. Il periodo migliore per soggiornarvi i è da ottobre a maggio, e i mesi ideali novembre e dicembre, quando i venti sono più forti, e si può praticare anche con grandi soddisfazioni lo sport della vela. Il Guatemala è famoso inoltre per la pesca sportiva del pesce vela, del Marlin azzurro, il Marlin nero, i tonni e i pesci dorati, tutte specie tipiche delle sue acque.



Belize sorprendente - Meno conosciuto, ma con paesaggi di bellezza sconcertante il Belize è uno dei paradisi dell’immenso blu centroamericano per gli amanti delle immersioni: I suoi fondali marini sono abitati da squali, razze, tartarughe, murene, barracuda ed enormi banchi di pesci colorati, che fanno provare esperienze indimenticabili . Anche windsurf e kitesurf sono sport molto praticati nel Paese, ricco di zone diversificate grazie a calette più riparate o baie più aperte e ventose. L’acqua è talmente trasparante che si possono vedere sul fondo mante e delfini. Il Belize è anche ricco d’acque dolci e di :remando in canoa o kayak si possono raggiungere luoghi sconosciuti da cui si sprigiona tutto il fascino di questo paese.



Isole, laghi, barriera corallina- L’Honduras dispone di una costa dall’incredibile bellezza che invoglia a praticare gli sport acquatici più divertenti e sfruttare al massimo la natura avventurosa delle vacanze. Il litorale caraibico è perfetto per le immersioni e lo snorkeling, grazie alla barriera corallina, ambiente naturale per numerosi pesci tropicali. Agli amanti degli sport subacquei piaceranno senz'altro le Isole della Bahía, Roatan, Utila e Guanaja dove ci si immerge nella vivace vita sottomarina della seconda barriera corallina più grande del mondo. E se invece ciò che si cerca è un luogo intimo e inesplorato, Tela è il posto perfetto: la barriera è molto ben conservata, perchè visitata solo dagli appassionati di immersioni: il tesoro meglio conservato della baia.



