Un’estate indimenticabile? Provate la Murcia

La Murcia infatti, nella Spagna sudorientale, invita a trascorrere giorni indimenticabili sulle rive del mar Mediterraneo. Natura, divertimento, sport, cultura e un clima eccellente durante tutto l’anno caratterizzano la Costa Cálida, una meta ideale per le vacanze di tutta la famiglia. Dal paesino marinaro di Águilas alle estese spiagge di San Pedro del Pinatar, le proposte su questo tratto di litorale spagnolo sono numerose.



Turismo nautico - Nello spazio di pochi chilometri si susseguono scogliere, calette, lunghi arenili la cui qualità ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale, insenature protette e ancora incontaminate... Le acque azzurre di un mare limpido dominano l’ambiente, uno scenario perfetto per fare un bagno o praticare attività nautiche come il canottaggio, la vela, il windsurf, il diving, il kitesurf o il kayak. Se lo desiderate potrete rivolgervi al centro nautico del Mar Menor, dove vi prepareranno vacanze su misura a seconda dell’età e del livello sportivo. È sicuramente un ottimo modo per sfruttare al massimo tutte le risorse offerte dal turismo nautico.



Città fascinose e castelli - Conoscere la Murcia significa anche viaggiare nel tempo. Cartagena e Lorca vi propongono una passeggiata nella storia in modo ludico e ameno. La prima vi trasporterà ai tempi dei romani. Vicino alle mura della città c’è un Centro di informazione dove tutta la famiglia potrà imparare qualcosa in più sulle guerre puniche, in modo divertente .Il castello di Lorca è un’altra alternativa. In questo caso la visita è un passaporto per il medioevo. Questa fortezza segnava la linea di confine tra il regno cristiano e quello musulmano. Oggi quei tempi rivivono grazie ad attività diverse: mostre, rappresentazioni e modelli su scala interattivi.



Per gli amanti della natura - Se amate la natura, da non perdere lo spettacolo delle rocce erose lungo la spiaggia di Bolnuevo, vicino a Mazarrón, uno dei paesaggi più originali della Murcia con pietre arenarie plasmate in forme impossibili. Da visitare senz’altro anche la Manga del Mar Menor, uno dei simboli della regione: una stretta striscia di terra che si estende per 24 chilometri delimitando una grande laguna litoranea di acqua salata conosciuta come Mar Menor e collegata con il Mediterraneo. Una località turistica, tranquilla e silenziosa in inverno, e molto vivace nei mesi estivi, in cui si può godere di ottime infrastrutture alberghiere e residenziali, della stimolante vita notturna, delle scuole di vela, dei centri di svago pensati per i più piccoli e anche di fanghi e argilla dalle numerose proprietà terapeutiche.



Golf e turismo rurale - Una passeggiata lungo la Costa Cálida riserva paesini pittoreschi come la Azohía, Cabo de Palos o El Portús, vicino a Cartagena, che è provvista di un camping naturista; spazi naturali protetti come il parco regionale di Cabo Cope e quello di Calblanque; campi dal golf dove potrete allenarvi e migliorare la vostra tecnica; angoli per gli amanti del turismo rurale con sentieri da percorrere a piedi, in mountain bike o a cavallo; cultura e arte nei monumenti e i musei dei paesi e delle città.



Per maggiori informazioni : www.spain.info