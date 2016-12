Tropea: il più bel mare della Costa degli Dei

Sull'altopiano di roccia granitica del Monte Poro sorge una cittadina famosa per il suo mare e per la costa da lei stessa dominata: la “Costa degli Dei”, uno dei tratti costieri più affascinanti di tutto il Tirreno. Questa città è la calabrese Tropea, meta ideale per un piacevole soggiorno “a due passi da casa”

Tropea, la perla del Tirreno

spiaggia delle Roccette, quella Du mari picciuli e la spiaggetta della Linguata che si presentano come un lembi di terra “sdraiati” ad abbracciare lo scoglio di S. Maria dell'Isola, simbolo della città e dell'intera regione. Fondata, secondo la mitologia greca, da Ercole, di ritorno dalla Spagna dopo aver affrontato una delle sue “12 fatiche”, Tropea è una delle più note località di mare italiane. La sua costa è un vero e proprio paradiso di spiagge capaci dai accontentare ogni tipo di gusto. Tra i tanti litorali presenti spiccano, per bellezza naturale e per la loro posizione, la, quellae lache si presentano come un lembi di terra “sdraiati” ad abbracciare lo scoglio di, simbolo della città e dell'intera regione.

L'“Isola” è da sempre un luogo di eremitaggio e “altare” della cattedrale di S. Maria dell'Isola, fondata nel medioevo da una comunità di monaci basiliani: i Menna. La cattedrale è legata al culto della Madonna dell'Isola a cui vengono attribuiti numerosi miracoli, tra i quali il più famoso resta quello della liberazione di una barca rimasta incagliata negli scogli. Ancora oggi, in quel punto, vi è un'edicola con una scritta in latino: “Adorabimus in loco ubi steterunt pedes eius” e ogni anno, il 15 agosto, viene celebrata una festa. La statua viene portata in mare, seguita da numerose imbarcazioni e poi, verso l'ora del tramonto, tra le luci delle fiaccole e la gioia dei tropeani, viene accompagnata nella chiesetta. Il calendario aggiornato delle tante attività che si svolgono in paese e nei dintorni può essere richiesto alla Pro loco.

Il rifugio degli innamorati

La prima spiaggia del tratto tropeano è la spiaggia delle Roccette che parte dallo scoglio di San Leonardo, così chiamato perché un tempo vi sorgeva una chiesetta omonima, fino a raggiungere il tratto costiero del mare piccolo. La spiaggia è interamente libera e si presenta allo sguardo del visitatore come una lunga distesa di sabbia finissima e d'acqua color smeraldo. E' facilmente raggiungibile anche dal paese, percorrendo l'incantevole “scalinata dei carabinieri” che si imbocca nel cuore del centro storico. Poco dopo questa splendida spiaggia si incontra quella Du mari picculi. Un angolo tra i più incantevoli che si possano incontrare in tutto il mondo, uno scorcio di paradiso di spiaggia bianca e finissima, alle cui spalle si trova la spiaggetta della Linguata, vero rifugio per gli innamorati. Dalla spiaggia si possono ammirare la grotta grande dell'Isola, un'insenatura naturale che fa da collegamento con la spiaggia delle roccette.