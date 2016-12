Gaeta: mare, arte e cultura

Cosa visitare a Gaeta

Tra tutte le città della provincia di Latina, Gaeta è il centro più rilevante per quanto riguarda i beni archeologici, architettonici e artistici. Tra i siti più importanti sono da ricordare: la- del 1321 - con la cappella dell’Immacolata (o “Grotta d’oro”), nella quale si sono raccolti in preghiera i pontefici Pio IX e Giovanni Paolo II; ilcon il Museo Diocesano, dove è conservato lo Stendardo di Lepanto che sventolò sulla nave ammiraglia della flotta cristiana alla battaglia di Lepanto (7 Ottobre 1571); ilcon il Campanile in stile romanico-moresco del XII secolo; l’imponente, la cui costruzione risale a Federico II di Svevia; il caratteristicofatto di vicoli tortuosi, costruzioni dei secoli XII-XIII e seguenti, torri, chiese, scale, portali e campaniletti che compongono un insieme architettonico di rilevante interesse. Valgono una visita anche lache raccoglie opere di vari artisti gaetani come Antonio Salemme e Tommaso Macera nonché artisti di fama internazionale come Carlo Montarsolo, Gabriele Cena e Giancarlo Isola; e il, che raccoglie reperti della storia antica della città, dall'epoca romana a quella moderna, passando per quadri preziosi e rari esempi della tipografia locale di più antica datazione. Di assoluto rilievo anche il borgo marinaro e contadino die ladedicata al Santo e alla sua presenza in Gaeta nel 1222. Infine, per i più sportivi è sicuramente consigliata una visita al, che occupa il versante settentrionale del Monte Orlando.