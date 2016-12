Nel paradiso delle Isole Vergini Americane

foto Agenzia del Turismo Correlati Isole Vergini Americane

Isole Vergini Americane è innanzitutto un'immersione totale nella lussureggiante natura caraibica e nella cultura variegata di questo arcipelago. Qui, infatti, si trova uno dei parchi nazionali più belli del mondo, il Virgin Islands National Park, che si estende tra le isole di St. John e di Hassel Island, tra splendide baie d’acqua chiara e cristallina, spiagge bianche ombreggiate dagli alberi di seagrape, palme da cocco e foresta tropicale. Gli amanti dello sport possono nuotare nelle acque blu delle spiagge più belle dei Caraibi, giocare a tennis alla luce della luna, affittare un motoscafo per raggiungere Virgin Gorda (la seconda isola più popolosa delle Isole Vergini Britanniche), concedersi una gita in kayak nella Riserva Marina di St.Thomas oppure giocare a golf nel campo Mahogany Run’s di St Thomas, noto per “le 18 buche più impegnative dei Caraibi”. Un viaggio alleè innanzitutto un'immersione totale nella lussureggiante natura caraibica e nella cultura variegata di questo arcipelago. Qui, infatti, si trova uno dei parchi nazionali più belli del mondo, il Virgin Islands National Park, che si estende tra le isole di St. John e di Hassel Island, tra splendide baie d’acqua chiara e cristallina, spiagge bianche ombreggiate dagli alberi di seagrape, palme da cocco e foresta tropicale. Gli amanti dello sport possono nuotare nelle acque blu delle spiagge più belle dei Caraibi, giocare a tennis alla luce della luna, affittare un motoscafo per raggiungere Virgin Gorda (la seconda isola più popolosa delle Isole Vergini Britanniche), concedersi una gita in kayak nella Riserva Marina di St.Thomas oppure giocare a golf nel campo Mahogany Run’s di St Thomas, noto per “le 18 buche più impegnative dei Caraibi”.

Le spiagge più rinomate

Le isole di St.John e St.Thomas offrono alcuni tra i più affascinanti litorali dei Caraibi. Le spiagge di St.John, i cui due terzi fanno parte della riserva naturale del National Park, sono rinomate per la calma e la tranquillità che offrono e per la loro stupenda fauna marina. Sono sicuramente da menzionare: Hawksnest Bay,Trunk Bay, con un percorso sottomarino guidato lungo circa 205 metri e contrassegnato da segnaletica in acqua per riconoscere le diverse specie di coralli, Cinnamon Bay e Saltpond Bay. I litorali di St.Thomas sono invece rinomati per la loro ridondante natura tropicale e per la loro vivacità. Tra i tanti arenili, il più famoso è quello di Magens Bay, famoso per la sua particolare forma a cuore e per i bellissimi rilievi montuosi che le fanno da sfondo.