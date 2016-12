29 aprile 2014 Spiagge da sogno: le più belle del mondo Lampedusa è la quarta più bella spiaggia del mondo. Mentre nella top ten nazionale trionfa la Sardegna con 5 litorali Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:55 - State già pensando alle vacanze estive e per decidere la vostra meta avete bisogno di qualche dritta per scegliere il luogo dove trascorrerla? Bene, siete fortunati perché TripAdvisor ha annunciato i vincitori dei TripAdvisor Travelers’ ChoiceTM Beaches Awards 2014. In tutto sono 322 le spiagge nel mondo ad essere state premiate con questi riconoscimenti. E tra le più belle c’è anche la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa incoronata miglior spiaggia a livello europeo e italiano e quarta a livello mondiale. Ottime notizie anche per la Sardegna, che trionfa nella classifica italiana con ben 5 litorali premiati, tra cui la spiaggia di Cala Mariolu nell’Ogliastra, che si classifica sesta a livello europeo. Infine anche la Liguria è presente nella Top 10 italiana con la Baia del Silenzio a Sestri Levante e con Genova che si attesta al quinto posto mentre la Calabria conquista l’ottava posizione con la Spiaggia di Tropea a Vibo Valentia.

SICILIA: PRIMA IN ITALIA ED EUROPA - La Spiaggia dei Conigli a Lampedusa (Agrigento) mantiene il primato di spiaggia più apprezzata d’Europa e d’Italia e si classifica quarta nella top 10 mondo. Ma la Sicilia è patria anche di altre spiagge premiate dai viaggiatori di TripAvdisor all’interno della top 10 italiana: Cala Rossa a Favignana, Trapani (9°) e la spiaggia di San Vito lo Capo, Trapani (10°).



LA SARDEGNA E LE SUE 5 REGINETTE - Con ben cinque litorali sui 10 premiati a livello nazionale, la Sardegna si conferma la regione italiana con il maggior numero di spiagge premiate a livello nazionale, riuscendo anche a conquistare una posizione di rilievo a livello europeo con la spiaggia di Cala Mariolu a Baunei, Ogliastra, sesta in Europa e seconda in Italia. Le altre spiagge sarde premiate nella classifica italiana sono La Pelosa a Stintino, Sassari (3°), Cala Goloritze a Baunei, Ogliastra (4°), Spiaggia di Tuerredda a Teulada, Cagliari (6°) e Lu Impostu a San Teodoro, Olbia Tempio (7°).

IN AMERICA LE MIGLIORI SPIAGGE DEL MONDO - Si trova in Brasile la regina delle spiagge 2014: Bahia Do Sancho sull’isola di Fernando de Noronha. Seconda a livello mondiale Grace Bay a Providenciales nelle Isole Turks and Caicos, seguita da Playa Flamenco a Porto Rico che conquista il terzo gradino del podio.Nel dettaglio ecco le diverse top ten:



Top 10 spiagge Italia

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Agrigento

2. Cala Mariolu, Baunei, Ogliastra

3. Spiaggia La Pelosa, Stintino, Sassari

4. Cala Goloritze, Baunei, Ogliastra

5. Baia del Silenzio, Sestri Levante, Genova

6. Spiaggia di Tuerredda, Teulada, Cagliari

7. Lu Impostu, San Teodoro, Olbia-Tempio

8. Spiaggia di Tropea, Tropea, Vibo Valentia

9. Cala Rossa, Favignana, Trapani

10. Spiaggia di San Vito lo Capo, San Vito lo Capo, Trapani



Top 10 spiagge Europa

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

2. Playa de ses Illetes, Formentera, Spagna

3. Rhossili Bay, Swansea, Galles

4. Playa de las Catedrales, Ribadeo, Spagna

5. Spiaggia di Elafonissi, Elafonissi, Grecia

6. Cala Mariolu, Baunei, Italia

7. Woolacombe Beach, Woolacombe, Regno Unito

8. Spiaggia di Iztuzu, Dalyan, Turchia

9. Porthminster Beach, St Ives, Inghilterra

10. Spiaggia La Concha, San Sebastian, Spagna

Top 10 spiagge mondo

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile

2. Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos

3. Playa Flamenco, Culebra, Porto Rico

4. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

5. Whitehaven Beach, Whitsunday Island, Australia

6. Playa de ses Illetes, Formentera, Spagna

7. Anse Lazio, Praslin, Seychelles

8. Lanikai Beach, Kailua, Stati Uniti

9. Rhossili Bay, Swansea, Galles