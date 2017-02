Le sagre e le manifestazioni che anticipano la primavera

DOLOMITI WINTER FEST - Alpe Cimbra - Folgaria (Trento) - Festival della neve tra sport e avventura nello splendido scenario dell'Alpe Cimbra, da venerdì 3 a domenica 5 marzo, per la seconda edizione della tre giorni all'insegna delle attività outdoor sulla neve. L'evento si svolge sulle distese innevate di Millegrobbe, con la possibilità di provare numerosi sport (scialpinismo, winter nordic walking e grail running in notturna, sleddog nei boschi, escursioni di fat bike su neve e altro ancora). Ci sono anche corsi di fotografia e montaggio video, l'aperitivo sulla neve e incontri serali. www.dolomitifest.com



CREATTIVA - Bergamo - Gli appassionati di arti manuali, hobbistica e bricolage non possono perdere questa bella manifestazione dedicata alle loro attività preferite: a Creattiva, in programma presso il polo fieristico della città lombarda tutti sono invitati a sperimentare in presa diretta le arti più disparate, anche a diretto contatto con le aziende e gli espositori che mettono a disposizione laboratori, corsi e dimostrazioni. Da giovedì 2 a domenica 5 marzo. In autunno la manifestazione si ripeterà ancora a Bergamo dal 5 all'8 ottobre e a Napoli dal 10 al 12 novembre.



ITALIA VACANZE - Novegro - Milano - Gli appassionati di vacanze plein air e di turismo all'aria aperta e in piena libertà non devono perdere questa manifestazione, in programma a Milano da venerdì 3 a domenica 5 marzo al Parco Esposizioni di Novegro. Ci sono camper, caravan e cellule per pick up, attrezzature da campeggio e una sezione dedicata ai prodotti agroalimentari con eventi, seminari e gusto. Info: www.fieraitaliavacanze.it



APIMELL - Piacenza - Un mondo di dolcezza si riunisce a Piacenza, con la mostra mercato dedicata al mondo delle api e dell'apicoltura. Si tratta di un evento di rilevanza internazionale per gli operatori del settore, ma anche di una golosa occasione in cui gli appassionati possono conoscere tutto quello che riguarda questo affascinante mondo e tutte le caratteristiche di uno dei prodotti più preziosi e naturali della nostra alimentazione. Non manca un'area dedicata ai prodotti per usi cosmetici e curativi. www.apimell.it



SONO ROMAGNOLO - Cesena - Un weeknd tra sapori, tradizioni, cultura e identità romagnola, con la seconda edizione della manifestazione dedicata alla tradizione enogastronomica, folcloristica e culturale della regione. Da venerdì 3 a domenica 5 marzo presso i padiglioni di Cesena Fiera. Per chi vuole fare un tuffo nel passato c'è anche la "Strada dei Mestieri"; qui si possono incontrare i rappresentati delle professioni di una volta e ammirare molti lavori di artigianato artistico. Tra le manifestazioni collaterali segnaliamo "Romagna Beer Fest", "la Strada dei Vini" e ancora spettacoli, giochi, gare, conferenze, www.sonoromagnolo.it



NERO NORCIA - Due fine settimana di delizie con la Mostra Mercato dedicata al tartufo nero, in programma fino a domenica 12 marzo. Il diamante nero di Norcia si accompagna con altre prelibatezze del territorio, tra cui salsicce, insaccati, formaggi e vino. Un evento creato per far scoprire e raccontare le eccellenze gastronomiche di territori italiani eletti a veri e propri giacimenti golosi e culturali. Non mancano momenti di riflessione e di confronto sulle tematiche più care all'economia della Valnerina in questo difficile momento.



TIPICITÀ - Fermo - I sapori delle Marche sono tutti da scoprire: dal cibo, al vino, dalla birra al cioccolato d'autore e all'artigianato. L'appuntamento è da sabato 4 a lunedì 6 marzo con la fiera delle eccellenze marchigiane. Un viaggio tra le prelibatezze enogastronomiche e i percorsi turistici amici di chi cerca soprattutto benessere e buon vivere, tra paesaggi e borghi splendidi e poco noti. Tra i numerosi eventi in programma ricordiamo spettacoli del gusto, mercatini, workshop e convegni. Da non perdere anche Art&Genius, l'area dedicata ai piccoli laboratori artigiani con gioielli di stile, creazioni innovative e il meglio della tradizione manifatturiera locale.