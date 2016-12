Italia: alla scoperta dei borghi gioiello

Castellabbate, Salerno, Campania <br />

Per chi ha in programma una fuga o una mini vacanza di fine estate, ecco una carrellata di piccoli borghi disseminati in varie regioni d'Italia: si tratta di veri e propri gioielli, realtà ormai poco popolate, spesso risalenti al periodo medievale e arroccate sulla cima di colline e alture in posizioni panoramiche, capaci di regalare spunti molto suggestivi e scenari di grande fascino. Sono la destinazione ideale per chi cerca relax e quiete, in luoghi che sembrano fermi nel tempo. La selezione dei borghi più belli viene dal Blog di Google Italia.