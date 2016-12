In Liguria tra parchi, mare e artigianato

TRA PARCHI E MARE – Il periodo migliore per esplorare i parchi e le aree protette della regione è sicuramente quello che va da metà aprile a giugno. Periodo in cui si svolge uno degli evento più attesi dell'anno: il Maggio dei Parchi (25 aprile-6 giugno). L'appuntamento invita alla scoperta del ricco patrimonio ambientale ligure, tra escursioni guidate, sport all’aria aperta, bird-watching, biodiversità, enogastronomia e astronomia. Il programma proposto dal Maggio dei Parchi offre un calendario fitto di appuntamenti imperdibili come: le giornate UNESCO del World Migratory Bird Day (9 e 10 maggio), durante le quali gli appassionati di birdwatching si danno appuntamento per osservare gli uccelli migratori; la Giornata Internazionale della Biodiversità (22 maggio), una celebrazione mondiale per aumentare la comprensione e la consapevolezza delle problematiche della biodiversità e, il 5 giugn,o la Giornata dell’Ambiente. Ma il programma non finisce qui. Il 24 maggio, infatti, in tutto il territorio protetto si celebra la Giornata Europea dei Parchi e, per concludere in bellezza, le giornate del 5 e 6 giugno sono dedicate al Forum regionale sull’Ambiente. Infine, dal 20 al 26 maggio, il Municipio VI - Sestri ponente, Regione Liguria e ARPAL organizza la “settimana verde” con un calendario fitto di appuntamenti, presentazione di fiabe ambientate nei parchi liguri, filmati e mostre, oltre all’abituale appuntamento del sabato (25 maggio) in Piazza Baracca e Via Sestri in cui le aree protette liguri e piemontesi mostrano i loro prodotti tipici.

UN PO' DI...PESCATURISMO – Eventi, programmi tutta natura ma anche tanto pescaturismo. Un modo di vivere il mare in modo naturale e responsabile. L'offerta turistica è molto diversificata e spazia da brevi escursioni lungo coste, lagune, laghi e fiumi, all’osservazione delle attività di pesca professionale, con la possibilità di effettuare anche attività di pesca sportiva, ristorazione a base di pescato a bordo di pescherecci o a terra e tutte le attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero. Infine l'esperienza del pescaturismo viene completata con l’ittiturismo che offre una serie di servizi a terra come l’ospitalità nelle caratteristiche abitazioni degli antichi borghi pescherecci, ristorazione a base di specialità tipiche locali e tanti altre attività ricreative e culturali sempre legate al mondo della pesca. In Liguria sono circa una decina le cooperative che si occupano di pescaturismo, tra cui la Cooperativa 5 terre Pesca arl di Vernazza, la Cooperativa Pescatori di Chiavari 2013 arl e la Cooperativa Almaran di Genova. Infine a Sestri Levanti, nei mesi di aprile e maggio, su iniziativa dell'associazione Mare in Italy, vengono ospitati i laboratori del progetto “Mare che vai, pesce che… ritrovi!” Eventi, programmi tutta natura ma anche tanto. Un modo di vivere il mare in modo naturale e responsabile. L'offerta turistica è molto diversificata e spazia da brevi escursioni lungo coste, lagune, laghi e fiumi, all’osservazione delle attività di pesca professionale, con la possibilità di effettuare anche attività di pesca sportiva, ristorazione a base di pescato a bordo di pescherecci o a terra e tutte le attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero. Infine l'esperienza del pescaturismo viene completata con l’che offre una serie di servizi a terra come l’ospitalità nelle caratteristiche abitazioni deglia base di specialità tipiche locali e tanti altre asempre legate al mondo della pesca. In Liguria sono circa una decina le cooperative che si occupano di pescaturismo, tra cui la Cooperativa 5 terre Pesca arl di Vernazza, la Cooperativa Pescatori di Chiavari 2013 arl e la Cooperativa Almaran di Genova. Infine a, nei mesi di aprile e maggio, su iniziativa dell'associazione, vengono ospitati i laboratori del progetto