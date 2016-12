Umbria, terra mistica e ricca di tradizioni

In Umbria, terra intima e ricca di antiche tradizioni, il Natale ha mille volti, quelli degli innumerevoli eventi e delle numerose iniziative che si svolgono in ogni comune della regione. Il più spettacolare? L'accensione dell'albero più grande del mondo a Gubbio. Numerosi e di egual fascino gli eventi natalizi di Assisi. Un viaggio nel cuore di due tra le più belle città d'Italia.

Cosa visitare a Gubbio . La città dei Ceri (simbolo della regione Umbria), in provincia di Perugia, famosa per la produzione di ceramiche d'alto livello, offre ai turisti 2 gioielli: il palazzo dei Consoli e la Basilica di S. Ubaldo. Il palazzo dei Consoli, eretto tra il 1332 ed il 1349, è infatti noto non solo per la bellezza dello scenario in cui è inserito ma anche per le importanti opere d'arte che conserva al suo interno, essendo anche la sede del museo archeologico e della pinacoteca della città. Mentre la Basilica di Sant'Ubaldo che si erge sulla cima del monte Ingino, celebre per essere il punto d’arrivo della famosa corsa dei Ceri, è un vero trionfo di bellezza artistica. All'interno della chiesa si trovano infatti affreschi del XVI-XVIII secolo raffiguranti temi biblici ed eseguiti da importanti artisti quali Francesco Allegroni, Salvio Savini e Felice Damiani. La basilica è raggiungibile grazie alla funivia che parte dalla porta Romana della città di Gubbio.

A Gubbio, sulle pendici del monte Ingino venerdì 7 dicembre verrà acceso l' albero di Natale più grande del mondo . Realizzato la prima volta nel 1981 da un comitato di volontari di tutte le età, l'Albero di Gubbio è presente nel guinnes dei primati dal 1991. Alto 650 metri e largo alla base 350 metri , la sagoma è disegnata da 260 luci di colore verde, mentre 200 luci concorrono a disegnare la stella, di circa 1000 mq di superficie, posta in cima alla superficie. Questo gigantesco albero verrà acceso alle 17.30 del 7 dicembre da Giorgio Napolitano, direttamente dal Quirinale. E sì, perché grazie a un tablet, il presidente della Repubblica potrà attivare il contatto che in tempo reale farà illuminare l'abete. L'anno scorso fu papa Benedetto XVI ad accendere l'albero secondo la stessa modalità. L'Albero di Natale più grande del mondo rimarrà acceso fino al 10 gennaio e si potrà ammirare tutti i giorni dal tramonto fino a tarda notte.

foto Ufficio stampa

Ad Assisi tra bellezze naturali e tradizioni antiche

Anche la bella Assisi è pronta per festeggiare il Natale, e lo fa cominciando con la cerimonia di accensione e benedizione del monumentale albero di Natale, di circa 15 metri e illuminato da 13.000 luci, e del Presepe, entrambi donati dalla regione Friuli Venezia Giulia. I due eventi avverranno sabato 8 dicembre alle 18.30 nella piazza antistante la Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi, al termine dei quali verranno consegnati pacchi dono per le famiglie più bisognose. Presiedono all'inaugurazione il presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Mons. Vincenzo Paglia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof. Vittorio Grilli, ed il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Giuseppe Piemontese. Cosa visitare ad Assisi: situata nella parte centro-orientale dell’Umbria, alle pendici del Monte Subasio, la città che diede i natali a S. Francesco e a S. Chiara, possiede diversi monumenti e bellezze artistiche e naturali dichiarati nel 2000 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Tra i tanti gioielli non tralasciate di visitare la Basilica di San Francesco, dove è conservato il corpo del santo e il cui interno custodisce capolavori di Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti e Simone Martini; l'Eremo delle Carceri, immerso in un fitto bosco sulle pendici del Subasio, e la Basilica di Santa Maria degli Angeli costruita tra il 1569 e il 1679 per proteggere la Porziuncola e la cappella del Transito, dove san Francesco morì il 4 ottobre 1226.

Di evento in evento...

Tra gli eventi più suggestivi che anticipano il Natale, oltre all'accensione dell'albero di Gubbio e degli eventi di Assisi, sono in programma i fuochi accesi, dal 9 al 10 dicembre, nei borghi di Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto, Preci, Scheggino e Ceselli e Sigillo. Protagonisti dei fuochi sono i cosiddetti Focaroni de "la Venuta" che celebrano la Traslazione della casa della Vergine da Nazareth a Loreto, avvenuta nel 1294. Nel territorio di Terni verrà accesa invece la famosa stella cometa di Miranda, mentre il 25 dicembre a Città di Castello (Pg), avverrà la famosa discesa di Babbo Natale in canoa sul Tevere. Inoltre ogni città umbra espone nel periodo natalizio presepi artistici e viventi e coloratissimi mercatini. Da non perdere, il 26 dicembre, la Festa della nociata a Massa Martana durante la quale potrete scoprire tutti gli ingredienti segreti del tipico dolce natalizio del luogo.