Alto Adige: rendez vous con le Dolomiti

Sono 12 i percorsi Culturonda Dolomythos che danno l’opportunità di esplorare le origini, il fascino e la storia della regione dolomitica e i prossimi appuntamenti del 18 e del 30 agosto promettono un’esperienza che permette di entrare in contatto con il territorio della val Pusteria a 360°. Il tour parte con un’interessante visita al Museo Ladin Ciastel de Tor (San Martino in Badia) alla scoperta della lingua e della storia dei Ladini, per poi continuare con una passeggiata al maso del 1400 Alfarëi a San Leonardo in Badia dove gustare un tipico pranzo ladino. Il viaggio prosegue attraversando i passi di Valparola e Falzarego a Cortina D’Ampezzo, la Val di Landro – con una vista mozzafiato sulle Tre Cime di Lavaredo e una visita al Cimitero di Guerra – per terminare presso il Centro Visite Tre Cime nello storico Grand Hotel Dobbiaco con un’introduzione alla formazione delle Dolomiti e alla storia dell’alpinismo.



A tutto sport - La terra delle Tre Cime di Lavaredo, con le sue imponenti montagne e i prati in fiore, è senza dubbio la meta ideale per chi vuole divertirsi facendo sport. La pista ciclabile Drava è perfetta per i piccoli amanti delle due ruote, che possono pedalare su un percorso pianeggiante fino a Lienz (Tirolo), per poi far ritorno comodamente in treno. Invece per i più allenati c’è lo Stoneman Kids Bike Trail, un percorso ad anello di 14 km e 200 metri di dislivello. Emozionanti anche le tante escursioni dedicate alla famiglia, per vivere la natura e divertirsi tutti insieme passeggiando su itinerari che regalano panorami mozzafiato. Un esempio? L’escursione all’alba sul Monte Elmo, ogni giovedì fino al 15 settembre 2016 (in base alle condizioni meteo): uno spettacolo naturale con una vista totale sulle maestose Dolomiti e il primo sole del mattino che illumina il paesaggio.



La casa sull'albero - Al Caravan Park Sexten a Sesto è possibile soggiornare in una vera e propria casa sull‘albero. Le strutture, che si trovano a 3,5 metri d’altezza, sono dotate di un lussuoso soggiorno con letto di 35 mq e, per chi desidera rilassarsi, non manca la stanza da bagno con doccia sensoriale, idromassaggio e sauna. Come se non bastasse, le „casette“ offrono una vista straordinaria sulla Meridiana di Sesto è uno spettacolo naturale senza confronti. La ricetta ideale per godersi le meraviglie dell’Alta Pusteria in totale relax.



Le feste della gastronomia altoatesina - L’enogastronomia altoatesina è famosa in tutto il mondo e in Alta Pusteria non poteva mancare un appuntamento dedicato alle tipicità culinarie come i “Niggilan” e i “Tirtlan”: nel week-end del 10 e 11 settembre a San Candido si celebrerà infatti la 15° edizione dell’ “Heugabel” (letteralmente: “festa del forcone da fieno”) tra prodotti locali, artigianali ed enogastronomici. Ad accompagnare queste giornate, tanti gruppi folcloristici per allietare gli ospiti con ottima musica tradizionale. Altro appuntamento da non perdere: dal 16 al 25 settembre a Villabassa si tiene la Settimana della Patata: un vero e proprio viaggio enogastronomico all’insegna dei piaceri culinari nei ristoranti della zona, che propongono nei propri menù gustosi piatti e raffinate ricette a base di patate, accompagnati da ingredienti freschi e di prima qualità.



Per maggiori informazioni: www.altapusteria.info