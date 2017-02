A Ferrara, per un tuffo nel Rinascimento

Dame, nobiluomini e cavalieri in arrivo dalla corte di Ercole I d'Este al seguito di Eleonora d'Aragona. E tutt'intorno la Ferrara di oggi a far festa con loro, alla maniera del '400. E' così che anche quest'anno Ferrara vivrà il momento clou del suo Carnevale Rinascimentale: con il corteo storico animato dai figuranti del Palio che nel pomeriggio di sabato 25 febbraio percorrerà le vie e le piazze del centro cittadino. E alla testa della sfilata ci sarà proprio Eleonora, la prima duchessa di Ferrara, giunta in sposa al duca Ercole nel 1473, e oggi celebrata come madrina di questa edizione del Carnevale che animerà la città dal 23 al 26 febbraio prossimi.



Quattro intense giornate - Durante le quattro giornate ufficiali della manifestazione, dal 23 al 26 febbraio, ferraresi e turisti potranno invece scegliere fra: 14 appuntamenti di intrattenimento per bambini (tra merende tematiche, caccia al tesoro, uno spettacolo di burattini, laboratori ludico-didattici); 5 conferenze tematiche; 3 proiezioni gratuite al Cinema Boldini ("E ridendo l'uccise" di Florestano Vancini e "Il Mestiere delle Armi" di Olmi e una proiezione delle famose ottave della Gerusalemme Liberata "Combattimento di Tancredi e Clorinda" del Tasso recitata da attori detenuti nel carcere di Ferrara); 11 visite guidate tematiche; due balli in maschera (venerdì 24 e sabato 25); due banchetti di ispirazione rinascimentale in Castello e a Palazzo Roverella sabato 25, e due pranzi alla Contrada di San Benedetto domenica 26; oltre alla rappresentazione teatrale 'La Fantesca' di Gianbattista Della Porta interpretato dalla Compagnia del Vado alla Sala Estense (il 25 febbraio, alle 21).



Lo sfarzoso corteo storico - Il corteo storico, in onore di Eleonora D’Aragona, partirà alle 16 di sabato 25 febbraio da Palazzo Schifanoia e attraversando il cuore storico della città raggiungerà piazza Municipale, dove andrà in scena un grande spettacolo di teatro di strada. Ma tanti saranno gli eventi rinascimentali nell’ultimo lungo weekend di febbraio, tra cene di corte, commedie teatrali, spettacoli a tema, balli in maschera e concerti, visite guidate nei musei ed attività per i più piccoli.



E quest’anno ci sono le anteprime - Tra le novità di questa edizione anche una serie di anteprime: il 16 febbraio alle 17 alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, per la presentazione del primo libro dedicato al tema dei 'Carnevali Rinascimentali a Ferrara' a cura di Gina Nalini Montanari (ingresso libero con possibilità di visita alla Pinacoteca); il 18 febbraio, al Museo Archeologico Nazionale, per lo spettacolo teatrale 'Il Negromante' di Ludovico Ariosto; e dal 16 al 19 e poi dal 23 al 26 febbraio, in piazza Trento e Trieste, per il 'Villaggio di Carnevale' con la vendita di prodotti carnevaleschi.



Per maggiori informazioni: www.carnevalerinascimentale.eu