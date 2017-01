Vienna raffinata: dieci hotel-bar al top

1.Blaue Bar, Hotel Sacher Wien, Philharmonikerstrasse 4 - Il leggendario american bar all’Hotel Sacher è il luogo ideale per incontrarsi con gli amici prima di andare all’opera o di sorseggiare un drink dopo la cena. Fastose tonalità blu, scintillanti lampadari a corona in cristallo e accoglienti divani creano un’atmosfera lussuosa che ricorda la Vienna del primo Novecento.



2.Bristol Bar, Hotel Bristol, Kärntner Ring 1 - La Bristol Lounge e il Bristol Bar dell’hotel di fronte all’Opera di Stato di Vienna invitano ad assaporare deliziose specialità ed a godersi piacevoli momenti di relax. La Bristol Lounge è stata completamente riallestita e ora è un ristorante aperto tutto il giorno. In quello che è stato il primo american bar di Vienna clienti austriaci e internazionali possono gustarsi cocktail rinfrescanti, vini pregiati e altre raffinate bevande alcoliche.



3.Intermezzobar, Hotel InterContinental Wien, Johannesgasse 28 - L’Intermezzo Bar all’hotel InterContinental Wien è uno degli american bar più prestigiosi di Vienna. Un ambiente classico con uno dei lampadari a corona più pomposi di Vienna, baristi esperti e pluripremiati e musica dal vivo.



4.1873 Hallensalon, Hotel Imperial, Kärntner Ring 16 - L’american bar 1873, il cui nome ricorda l’anno di inaugurazione dell’hotel, è il nuovo ritrovo per ospiti austriaci e non. Questo piacevole salotto imperiale, che ha un qualcosa di una biblioteca è il posto perfetto per sprofondare in comode poltrone e rilassarsi con un bicchiere in mano.



5.Barfly’s, Hotel Fürst Metternich, Esterhazygasse 33 - Il leggendario american bar all’hotel Fürst Metternich propone 1200 whisky diversi, 400 varietà di rum, pregiati sigari e ottimi cocktail.



6.D-Bar, The Ritz-Carlton, Vienna, Schubertring 5-7 - Il ritrovo D-bar, un classico american bar in cui predominano le tonalità rosso e nero, si affaccia direttamente sulla Ringstrasse. Specialità della casa sono i classici cocktail reinterpretati in chiave moderna ed un’ampia offerta di rum provenienti da tutto il mondo, che possono essere abbinati al sigaro migliore. Qui si servono anche deliziosi snack preparati nella cucina del ristorante e classici caffè viennesi.



7.Gulasch & Champagne, Grand Ferdinand, Schubertring 10-12 - Coloro che amano la cultura e i balli non potranno non sentirsi a loro agio al Gulasch & Champagne, il posto perfetto per iniziare o terminare in bellezza una splendida notte. Il locale è ideale anche per chi ha voglia di uno spuntino tra un pasto e l’altro. Dalle 11 del mattino alle 3 di notte si servono qui Gulasch, Würstel e panini con Leberkäse caldo. Per accompagnarli, pregiati champagne o anche più convenienti birrette.



8.Drings by Le Zefire, The Ring, Kärntner Ring 8 - Fascino francese e ottimi drink. Un celebre DJ francese, noto anche nei club di St. Tropez e Parigi, trasforma le nottate in un party.



9.Lobby Bar, Palais Hansen Kempinski Vienna, Schottenring 24 - All’Afternoon Tea si incontrano Viennesi e ospiti internazionali dell’hotel. Qui si servono specialità gastronomiche, cocktail, spuntini o anche un buon whisky. Cinque giorni alla settimana è previsto anche un accompagnamento musicale: mercoledì, giovedì e domenica a partire dalle ore 17 con musica di pianoforte e venerdì e sabato con musica lounge selezionata da un DJ.



10.Le Bar, Hotel Sans Souci Wien, Museumstrasse 1 - Il cocktail bar dell’Hotel Sans Souci Wien punta soprattutto sullo champagne. Accanto alle classiche bevande alcoliche e analcoliche, tra cui longdrink e tradizionali cocktail, si serve qui una raffinata selezione dei più pregiati champagne delle annate migliori.