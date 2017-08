Vacanze formato famiglia nel Salisburghese

Il Land salisbughese si distingue da sempre per essere una destinazione pronta ad ospitare grandi e piccini e offrire loro sistemazioni family friendly, svariati programmi di intrattenimento e attività all’insegna della scoperta del territorio.



In albergo come a casa - Dal centro della città di Salisburgo alle zone più naturalistiche, l’obiettivo degli hotel family oriented è far sentire a casa propria ogni ospite, dal più piccolo al più adulto. Tra le esperienze adatte a tutta la famiglia, anche quelle offerte dai tanti agriturismi e hotel locali che hanno aderito al programma "vacanze in fattoria", cui partecipano 311 fattorie agrituristiche certificate che si sono specializzate nel turismo familiare e sono pronte ad offrire la migliore accoglienza ad adulti, bambini e neonati grazie alla conoscenza di prodotti biologici, materie prime di alta qualità e attività a stretto contatto con gli animali.



Divertirsi imparando - Nelle varie zone turistiche del Land sono molti i sentieri naturalistici che portano alla scoperta della flora e della fauna locale e che offrono divertenti pause all’insegna del gioco. Il sentiero avventura "Montelinos Erlebnisweg" a Saalbach Hinterglemm, il monte degli spiriti "Geisterberg" a St. Johann-Alpendorf e il parco divertimenti "Wagraini‘s Grafenberg" a Wagrain-Kleinarl permettono di vivere giornate all’insegna delle emozioni e del divertimento in famiglia, regalando ai più piccoli avventure indimenticabili.



Gastronomia per giovanissimi - Chi ama la buona tavola può lasciarsi coinvolgere anche da un itinerario alla scoperta della gastronomia tradizionale. Grazie al programma della Via Culinaria, anche i più piccoli possono imparare ad apprezzare la tradizione gastronomica locale attraverso la Via del gusto per "GourMini" sulla Via Culinaria 4Kids. Il sentiero gastronomico guida, infatti, grandi e piccini alla scoperta di alcuni punti gastronomici del Land attraverso apposite escursioni dove degustazioni, esperienze "mani in pasta" e gite alla ricerca delle migliori materie prime riveleranno la ricercatezza e l’alta qualità dei prodotti.



Una città incantevole a misura di bimbo - Anche Salisburgo è ben organizzata per accogliere le famiglie e offrire loro esperienze uniche attraverso la grande offerta culturale e artistica della città. Dai giochi d’acqua di Hellbrunn al museo dei giocattoli, non dimenticando il teatro delle marionette, lo Zoo e il museo delle scienze: tutte le strutture museali sono attente al pubblico più giovane e per questo offrono servizi speciali per rendere le visite piacevoli e interessanti. La soluzione ideale per muoversi con comodità e approfittare di tutti questi speciali servizi che la città mette a disposizione della famiglia è la SalzburgerLand Card, con cui ogni attività risulterà più semplice e conveniente.



Viaggiare su rotaia - Ad aggiungersi alle comodità messe a disposizione delle famiglie, le nuove linee ferroviarie permettono a tutti i turisti provenienti dalle principali città del centro-nord Italia di raggiungere più comodamente il Land Salisburghese. Le due nuove linee ferroviarie "Nightjet" operate da ÖBB (ferrovie Austriache) sono in grado di collegare con cadenze giornaliere Roma, Firenze, Bologna, Milano, Brescia e Verona con la città di Salisburgo. Grazie ai prezzi molto vantaggiosi e alle comode sistemazioni in carrozza il Salisburghese non è mai stato così vicino.



