Germania: la birra ha 500 anni e non li dimostra

Nel 2016 la Baviera dedicherà un fitto programma di manifestazioni volte a celebrare il 500esimo anniversario della legge sulla purezza della birra. Si parte da Ingolstadt, la città nella quale venne proclamato il decreto: dal 22 al 24 aprile, il centro storico diverrà il palcoscenico della purezza della birra. Alla festa zum Reinen Bier (della birra pura), il duca pronuncerà nuovamente l’antico editto, mentre i figuranti in costume tradizionale riporteranno i visitatori indietro nel tempo, a cinque secoli fa, quando la birra era una componente irrinunciabile dell’alimentazione bavarese.



Un pass per le birrerie - Insieme alle rappresentazioni in costumi d’epoca e alle immancabili degustazioni delle birre locali, una mostra temporanea nella Hohe Schule di Ingolstadt guiderà i visitatori alla scoperta di questa e altre affascinanti storie. La festa dedicata alla birra sarà inaugurata nel pomeriggio di venerdì 22, e proseguirà nei giorni successivi: il sabato dalle 10 a mezzanotte e la domenica dalle 11 alle 22. Avvincente anche il programma dedicato ai più piccoli, dal torneo dei cavalieri, all’angolo delle favole fino allo stand dei truccatori. Per godere appieno delle specialità gastronomiche locali, la città di Ingolstadt propone inoltre, per tutto il 2016, il Wirthaus-Pass: il pass delle osterie si potrà acquistare in stazione centrale o al punto informativo sulla piazza del municipio (Rathausplatz). Al costo di 4,50 Euro, il pass permette di avere sconti e prezzi speciali in tutte le birrerie e biergarten della città.



Sui treni biglietto speciale - Infine, se si raggiunge Ingolstadt da Monaco o Norimberga in treno, si potrà viaggiare con il cosiddetto Bier Ticket, il biglietto speciale dedicato al 500esimo anniversario del decreto sulla purezza della birra: a pochi euro si acquisterà un biglietto A/R, che include anche il Wirthaus-Pass. Il viaggio alla scoperta di una delle più antiche tradizioni tedesche prosegue con l’esclusiva mostra Bier in Bayern (Birra in Baviera) che si terrà presso il monastero di Aldersbach, presso Passau, dal 29 aprile al 30 ottobre. Tutti i giorni, dalle 9 del mattino fino alle 18, uno dei più antichi birrifici artigianali della Germania - e forse del mondo - attende i visitatori curiosi di scoprire la sua storia. Nell’antico refettorio, oggi trasformato in Bräustüberl, tipica birreria bavarese, si potrà degustare la birra del monastero: come da tradizione, gli avventori potranno portare uno spuntino da casa, sedersi ai tavoli del refettorio, e gustare la birra locale. Qualora non si abbia il cesto con il proprio spuntino, la cucina propone ovviamente un menù tradizionale.



Monaco, capitale internazionale della birra - Per finire, non possiamo parlare di birra senza citare la capitale della Baviera, Monaco. Qui, nel mese di luglio, si terrà il Festival 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot, dedicato al nettare tedesco per eccellenza e ai 500 anni del decreto sulla purezza. Dal 22 al 24 luglio, la Odeonplatz si vestirà a festa: specialità locali, 3 palcoscenici dove si esibiranno ininterrottamente gruppi musicali e cabarettisti e, ovviamente, una lunga schiera di stand che proporranno diversi tipi di birra. Sono circa 100 i birrifici artigianali che hanno già assicurato la loro presenza al festival: sulle note della musica popolare bavarese, si potranno degustare le birre provenienti da ogni angolo della regione, tutte rigorosamente prodotte nel rispetto del decreto sulla purezza. Acqua, malto e luppolo: nessun altro ingrediente è concesso.



Per maggiori informazioni: www.germany.travel