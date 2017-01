Esperienze uniche nella Lapponia svedese

Osservare dal vivo il fenomeno dell’aurora boreale è un sogno per milioni di persone. Uno dei luoghi migliori al mondo in assoluto per farlo è Abisko nell’omonimo parco nazionale, vicino al confine norvegese, dove la possibilità di vedere un’aurora boreale è pari ad almeno 200 giorni l’anno. Le condizioni climatiche sono qui ideali essendo Abisko il luogo con l’aria più secca del Paese e praticamente privo di inquinamento atmosferico e luminoso. In una seggiovia aperta si raggiunge l’osservatorio Aurora Sky Station che si trova a 900 metri di altezza in cima al monte Nuolja. Aspettando che l’aurora faccia la sua comparsa, dentro l’osservatorio ci si può intrattenere con una bevanda calda ascoltando spiegazioni e racconti sul fenomeno da un esperto del luogo.



Un’esperienza glaciale tutto l’anno - L’Icehotel 365 offre un’esperienza glaciale tutto l’anno, dispone di venti suite, un ice bar e una ice gallery, realizzati interamente con neve e ghiaccio da oltre quaranta artisti, designer e architetti provenienti da nove paesi diversi. L’Icehotel 365 costituirà per i turisti la tanto attesa alternativa al classico Icehotel invernale che si scioglie ogni anno in aprile. Sarà perciò possibile unire l’esperienza nel ghiaccio ad una gita in barca sul fiume, illuminati dal sole di mezzanotte. Muri, pavimenti e soffitti sono coperti di ghiaccio e neve e, nel nuovo edificio, la temperatura viene mantenuta tutto l’anno a -5°C. Questo è possibile grazie a pannelli solari che, anche nei mesi estivi, forniscono l’energia necessaria per alimentare l’impianto di refrigerazione. Trovandosi a duecento chilometri a nord del circolo polare artico, infatti, in estate a Jukkasjärvi il sole splende per cento giorni consecutivi.



Mercato d’inverno dei Sami a Jokkmokk - All’inizio di febbraio 2017 ( dal 2 al 4) si terrà, per il 412° anno consecutivo, il celebre mercato d’inverno di Jokkmokk – Jokkmokks marknad , in cui è possibile trovare raffinatissimi esempi di arte, cultura e artigianato sami ( la popolazione autoctona della Lapponia) . È un evento molto sentito e tanti Sami si recano al mercato indossando i loro costumi tradizionali dai colori vivaci. Il tema del mercato di quest’anno è “neve”. Oltre ad essere un mercato tradizionale dove comprare artigianato sami, cibo locale e abiti tradizionali, vengono organizzati mostre, seminari, concerti, corsa con le renne, gite con cani husky, in motoslitta e a cavallo ed altre attività tipicamente invernali.



Treehotel inaugura la più grande casa sull’albero al mondo - La nuova 7th Room al Treehotel, che sarà inaugurata il 20 gennaio, è la più elevata e la più ampia stanza sull’albero con un soffitto dal quale si possono osservare le stelle. La settima stanza è più grande, più elevata e persino più spettacolare delle altre sei già esistenti nell’hotel. Gli ospiti avranno a loro disposizione uno spazio di oltre cento metri quadrati e una terrazza a sei facciate realizzata con rete in doppia corda che dal basso la renderanno invisibile. La struttura accoglie fino a sei persone in due stanze separate. Il soggiorno al Treehotel è un’esperienza davvero unica: stanze sull’albero dal design contemporaneo, progettate da alcuni dei migliori architetti della Scandinavia, nel cuore della natura incontaminata. Ogni stanza è sospesa a 4-6 metri da terra e tutte offrono un panorama spettacolare del fiume Lule.



Escursioni in motoslitta per avvistare gli alci - Al piccolo villaggio di Svansele vicino a Skellefteå sul Mar Baltico c’è la possibilità di prendere parte ad un safari in motoslitta e poter vedere gli alci da vicino nel loro habitat naturale. A bordo delle motoslitte le guide vanno alla ricerca dei maestosi animali, leggendone i segni impressi nella natura: ad esempio il modo in cui un’abbondante nevicata modifica la ricerca del cibo da parte dell’animale oppure l’individuazione del luogo dove l’alce si è fermato a riposare la sera precedente. L’inseguimento delle tracce prosegue inoltrandosi nel profondo della foresta e non termina prima di aver potuto scorgere a occhio nudo maestosi alci.



Costruisci il tuo igloo - In un’incantevole area isolata appena fuori Kiruna, i turisti hanno la possibilità di imparare a costruire un igloo per poi trascorrerci la notte. Dormire in un igloo è un’esperienza sorprendentemente comoda: la neve protegge dal freddo esterno, dal vento e dal rumore. Si dorme su un materasso all’interno di sacchi a pelo di ottima qualità. Per costruire un igloo sono necessarie diverse ore e, nel frattempo, c’è anche la possibilità di cimentarsi nella la pesca nel ghiaccio o di passeggiare con racchette da neve. La serata si trascorre attorno a un falò prima di provare i giacigli di neve costruiti personalmente.



