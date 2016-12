Le migliori mete per una vacanza in famiglia

DA SAN TEODORO A EDIMBURGO PER UN VIAGGIO A MISURA DI FAMIGLIA - Per chi vuole rimanere in Italia, trovare un bel mare e avere a disposizione tutto lo spazio di cui necessita per far giocare liberamente i propri bambini, San Teodoro (Sardegna, provincia di Nuoro, l’aeroporto più vicino è quello di Olbia) è un’ottima scelta. Un tranquillo paese immerso nella macchia mediterranea, con una lunga e meravigliosa spiaggia ideale per le attività balneari, con numerose calette tutte da scoprire. Perfetta per i bambini grazie al mare caldo, pulitissimo e con acque basse. Consigliato per famiglie che amano la libertà di movimento e che si spostano in macchina, per scoprire l’incredibile bellezza della Sardegna.

Desiderate una vacanza tra mare e mille divertimenti a misura di bambino? Bene, allora Creta, Grecia, è la vostra meta ideale.

Molte delle sue splendide spiagge sono ampie e ideali per praticare attività di tutti i tipi con i bimbi; gli hotel sono “family-friendly” e i prezzi sull’isola sono piuttosto contenuti. Le famiglie possono scegliere se alloggiare in tranquilli villaggi vacanze, oppure optare per la comodità della città, combinando la vita balneare alla scoperta di siti archeologici e musei. Chi conosce l’isola assicura che la spiaggia migliore per le famiglie con bambini è quella di Elafonisos, un isolotto (raggiungibile anche a piedi dalla costa grazie all’acqua bassa) dove l’acqua è cristallina e la sabbia sorprende con le sue sfumature bianco-rosate. Per evitare l’affollamento, scegliete la zona ovest dell’isola per pernottare.

Se invece preferite unire alla vacanza tutta natura una buona dose di arte, la Normandia, Francia, può rappresentare la vostra meta ideale. Questa interessante regione francese vanta infatti un bel mix di arte, storia e ottima gastronomia. Anche con pochi giorni a disposizione, si possono esplorare le spiagge del D-Day, la casa e il giardino di Claude Monet e la cattedrale di Rouen ( magnifica città sulla Senna con le tradizonali case a graticcio). Località balneari attrezzate, centri storici affascinanti e castelli medievali faranno sognare i più piccoli e intratterranno i genitori, che possono apprezzare a fondo la cultura e la cucina francese. L’aeroporto più vicino è quello di Parigi.