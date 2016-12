Donnavventura: shopping nel souk con Elena Barolo

06:00 - La città di Marrakech è nota da sempre per il suo grande fascino, difficilmente chi la sceglie come meta per un viaggio ne resta deluso. La sua calda atmosfera conquista e la si respira soprattutto se si percorrono le viuzze della medina e ci si inoltra nel suo sterminato souk.

Il souk è il tipico mercato berbero e Marrakech vanta uno dei più grandi del paese. E’ facile perdersi, lasciandosi catturare e distrarre dalla grande varietà di merci, ma al contempo, si trovano autentiche chicche di artigianato locale e occasioni che solo l’occhio attento di una vera appassionata di shopping può scovare. E chi meglio della fashion blogger Elena Barolo, avrebbe potuto accompagnare le Donnavventura a fare un po’ di acquisti?



Elena aveva salutato il team di Donnavventura alla partenza della spedizione da Milano, raggiungendolo poi a Montecarlo, mecca dello shopping e a Barcellona. Nel souk gli articoli si trovano articoli un po’ differenti, niente griffe dalla notorietà planetaria, ma prodotti d’artigianato realizzati in maniera tradizionale, con pellami conciati e tinti con tecniche che sono rimaste invariate nel tempo, tessuti preziosi, lampade, monili, gioielli berberi dai decori minuziosi e le sfiziose e colorate babouche, le calzature tipiche del popolo berbero.



Un altro acquisto imperdibile è il prezioso olio di argan, noto sin dall’antichità per le sue proprietà nutritive, cosmetiche e medicamentose, qui lo si trova praticamente a “chilometro zero”. E se avrete comperato troppe cose, niente paura, potrete facilmente trovare borse e ceste in cui raccoglierle tutte e portarle a casa!