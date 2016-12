Il Carnevale sotto la Madonnina

ilentra nel vivo. Il calendario ambrosiano posticipa infatti la festa di alcuni giorni rispetto alle consuetudini delle altre città. L'edizione 2012 prevede perdanze, musiche e costumi dai quattro continenti nelle piazze del centro, la sfilata dei carri e delle maschere meneghine in piazza Duomo, chiacchiere per i bambini e oltre 200 artisti coinvolti.

è infine il luogo della musica con diversi gruppi che si alternano sul palco fino all’esibizione di 30 percussionisti e 20 ballerini; danze sudamericane in piazza Santo Stefano, dalle Ande, dall’Ecuador, da Cuba., alle 15 partenza del corteo dei carri allegorici, sfilata delle maschere di Meneghino e Cecca e dello storico gruppo Renzo e Lucia, accompagnati da sbandieratori e trombettieri.

Piazza Affari si trasforma in un circo di strada, con giocolieri, acrobati, e trampolieri.

Piazza Beccaria, invece, si trasforma in una porta sull'Oriente, con sfilate di costumi tradizionali cingalesi, spettacoli teatrali persiani e con la grande parata cinese con le tradizionali macchine teatrali utilizzate per il capodanno.

Piazza San Fedele o spita laboratori, animazioni, burattini e giochi per bambini: qui vengono anche distribuite le ‘chiacchiere’ proposte grazie alla collaborazione con l’Associazione Panificatori di Milano, Monza e Brianza e Province.

La festa parte dalle periferie e invade il centro della città, tra colori e tante culture diverse, insieme per cinque giorni di danze, concerti, giochi, laboratori per bambini, sfilate, esibizioni. Il Carnevale dei Popoli sabato 25 (dalle 11 alle 19) trasforma le piazze del centro nel fulcro delle manifestazioni: da questi punti cardinali, alle ore 18, partono cinque diversi cortei che confluiscono su piazza Duomo per la grande festa finale.

foto Ufficio stampa

Alle 18, da ciascuna piazza si muovono i cortei che confluiscono nella grande sfilata finale. Sul palco in Duomo si alternano spettacoli di capoeira angolana, danze tradizionali e ritmi cubani e, a seguire, il grande concerto dell’Orchestra di via Padova. Conclude la serata lo spettacolo teatrale ‘Le stagioni dell’amore’ della compagnia Piccolo Teatro Nuovo –Atmo. Per tutta la giornata di sabato l’asse pedonale Duomo-Cairoli e teatro delle esibizioni spontanee degli artisti di strada.

Ma le iniziative non si fermano qui. Da mercoledì 22 a sabato 25, spazio al Milano Clown Festival. Sabato 25, alle 13.30, nella piazza delle Armi del Castello Sforzesco, grande sfilata dei costumi del musical ‘Priscilla, la Regina del Deserto’. Il Comune, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, offre alla città una replica straordinaria di “Arlecchino servitore di due padroni”, regalando i biglietti d’ingresso (su prenotazione) per la serata di venerdì 24 febbraio.

Il programma completo di tutti gli eventi su www.comune.milano.it