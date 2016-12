Roma, in maschera e a cavallo

foto Dal Web

Roma si mette in maschera per la quarta edizione del Carnevale romano. La manifestazione, che vive il suo culmine martedì 21 febbraio, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico e dal Comitato per il Carnevale Romano, costituito in seno alla Commissione Cultura, con il contributo delle Banche Tesoriere del Comune di Roma (Bnl Gruppo Bnp Paribas, UniCredit e Monte dei Paschi di Siena).