Carnevale, appuntamento a Fano

Il Carnevale dà appuntamento anelle dcon le tradizionali sfilate in cui dai carri allegorici vengono lanciate sulla follaOltre ai carri sfilano gruppi folcloristici, musicali, mascherate, tra suggestive luminarie e spettacolo pirotecnico. Le sfilate si svolgono dalle ore 15:00 lungo Viale Gramsci e in zona Pincio.

Tante le conferme e le novità dell'edizione 2012: la sfilata dei carri allegorici e il getto di golosità (quest'anno sono a disposizione 200 quintali di dolci), si confermano come la caratteristica peculiare della manifestazione. L’ingresso è ancora una volta gratuito. Viene proposta una nuova colonna sonora, e scendono in pista tre nuovi carri allegorici alti ben 16 metri. Il primo è “Magico Monti” (titolo non ancora ufficiale) di Paolo Furlani, seguito da “Un sacco di…felicità” di Ruben Mariotti e “La vedova nera” di Matteo Angherà e Luca Vasilich che si cimentano per la prima volta nella realizzazione di un carro. A questi si unisce “Profezia Maya” di Ruben Mariotti, carro vincitore della scorsa edizione. Il pupo, che ha come tema quello della Moretta di Fano, è ancora top-secret .

Attraverso una collaborazione con i Servizi Educativi del Comune è stato realizzato anche un carnevale dedicato ai bambini, che si svolge nelle tre domeniche delle sfilate in orario mattutino, dalle 10 alle 12:30, in modo tale da far divertire i più piccoli eliminando qualsiasi tipo di rischio. Tutte le informazioni sono sul sito Internet www.carnevaledifano.com.