A Imola la Sfilata dei Fantaveicoli

foto Dal Web Carnevale di Imola è all'insegna dei mezzi di trasporto più stravaganti ed ecologici che si danno appuntamento per la grande Sfilata dei Fantaveicoli, in programma per domenica 19 febbraio. Per partecipare con un proprio mezzo o semplicemente in bicicletta, in triciclo o a piedi, è importante iscriversi alla sfilata entro il 12 febbraio. La partecipazione è gratuita: basta registrarsi sul sito Web della manifestazione Ilè all'insegna deiche si danno appuntamento per la grandein programma per. Per partecipare con un proprio mezzo o semplicemente in bicicletta, in triciclo o a piedi, è importante. La partecipazione è: basta registrarsi sul sito Web della manifestazione www.carnevalefantaveicoli.it.

I Fantaveicoli, che negli ultimi anni hanno calamitato l'attenzione di oltre 30.000 spettatori, sono una curiosa evoluzione dei carri allegorici, rivisitati in chiave ecologista. Sono veicoli strani, inconsueti, stravaganti e ingegnosi: possono essere alti o bassi, lunghi o corti, a due o trenta ruote, guidati da un singolo pilota o da un gruppo di persone. L'unica regola ferrea a cui devono sottostare è evitare assolutamente l'utilizzo di qualsiasi combustibile inquinante, come benzina e gasolio, ma possono essere rielaborazioni di biciclette e tricicli, muoversi a trazione umana, a spinta, a pedali, a vela; possono anche essere dotati di motore, purché sia alimentato da combustibile "ad emissione zero", come energia elettrica, aria compressa o energia solare. Tutto il resto è ammesso, soprattutto la fantasia, visto che ci sarà un premio per il veicolo più originale, più ingegnoso e che incarna il maggior sforzo creativo per il rispetto dell'ambiente. Chiunque può partecipare alla sfilata e al concorso: inventori, club, ciclo officine, meccanici, artisti, scuole, singoli, famiglie e associazioni. e sono previste varie tipologie di premi. Il regolamento è consultabile sul sito della manifestazione www.carnevalefantaveicoli.it oppure sulla relativa pagina Facebook. Chiunque può partecipare alla sfilata e al concorso: inventori, club, ciclo officine, meccanici, artisti, scuole, singoli, famiglie e associazioni. e sono previste varie tipologie di premi. Il regolamento è consultabile sul sito della manifestazione www.carnevalefantaveicoli.it oppure sulla relativa pagina Facebook.