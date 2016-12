Brasile: il Carnevale più allegro del mondo

Il Brasile si prepara all'evento più atteso dell'anno: il Carnaval, come viene chiamato in portoghese. E se state già pensando che il carnevale brasiliano sia solo a Rio, vi sbagliate. Le feste sono veramente tantissime e sparse un po' in tutto il Paese. Ecco a voi un assaggio di quello che potrete vivere in Brasile dal 17 al 21 febbraio!

Rio de Janeiro: la capitale del Carnevale più famoso del mondo!

Quaranta giorni prima di Pasqua per 4 giorni consecutivi, da sabato 18 febbraio a martedì 21 febbraio, Rio de Janeiro si dà alla festa più pazza del mondo: il Carnevale. E il suo è senz'altro il più grande, colorato e famoso in assoluto.

Carnevale di Rio è il risultato di mesi e mesi di preparazione. Inizia con l'incoronazione del re Grasso (re Momo), presentato come un gigante d'oro e d'argento che riceve le chiavi della città dal sindaco, e prosegue come un grande ballo che coinvolge l'intera città: gruppi di persone che sfilano per le strade tra musica e balli sfrenati. Chiude la folle festa la Samba Parade, la sfilata in onore della musica brasiliana per eccellenza, che si tiene al Sambodromo. Ogni anno, nella famosissima struttura architettonica si susseguono 5 diverse parate, a cui partecipano le migliori scuole di samba del Paese. Ilè il risultato di mesi e mesi di preparazione. Inizia con l'incoronazione del re Grasso (re Momo), presentato come un gigante d'oro e d'argento che riceve le chiavi della città dal sindaco, e prosegue come un grande ballo che coinvolge l'intera città: gruppi di persone che sfilano per le strade tra musica e balli sfrenati. Chiude la folle festa la Samba Parade, la sfilata in onore della musica brasiliana per eccellenza, che si tiene al Sambodromo. Ogni anno, nella famosissima struttura architettonica si susseguono 5 diverse parate, a cui partecipano le migliori scuole di samba del Paese.

Oltre Rio...

Salvador, capitale dello Stato di Bahia (nord-est del Brasile) si festeggia il secondo Carnevale più visitato in Brasile. L'evento è considerato grandioso, non solo per i chilometri di strade messe a disposizione per le parate - ben 24 - ma anche perché l'evento è quasi del tutto gratuito. Una particolarità: la maggior parte dei turisti che scelgono il Carnevale di Salvador affitta un appartamento che abbia un balcone da cui ammirare la parata. Un' idea carina per il vostro soggiorno! La festa dura 6 giorni e 6 notti e generalmente parte dalle 6 del mattino fino alle 5 del giorno successivo. , capitale dello Stato di Bahia (nord-est del Brasile) si festeggia il secondo Carnevale più visitato inL'evento è considerato grandioso, non solo per i chilometri di strade messe a disposizione per le parate - ben 24 - ma anche perché l'evento è quasi del tutto gratuito. Una particolarità: la maggior parte dei turisti che scelgono il Carnevale di Salvador affitta un appartamento che abbia un balcone da cui ammirare la parata. Un' idea carina per il vostro soggiorno! La festa dura 6 giorni e 6 notti e generalmente parte dalle 6 del mattino fino alle 5 del giorno successivo.

Nello stato di Pernambuco (nord-est del Brasile) le città di Recife e Olinda si distinguono per il loro Carnevale veramente unico. Qui non vengono organizzate gare formali ma si crea un’atmosfera veramente coinvolgente. Gli abitanti del posto ballano il frevo, una danza acrobatica tradizionale (durante il ballo spesso viene usato come supporto un ombrello colorato e delle bambole giganti) e incoraggiano i turisti a prendere parte all’evento. Il momento più particolare? La parata del “Galo de Madrugada” (il Gallo dell’alba) di Recife. La manifestazione si svolge il sabato mattina e consiste nel seguire una riproduzione gigante dell'animale tra balli e canti allegrissimi. La parata, secondo il libro del Guinness dei Primati, è la più grande al mondo con 1,5 milioni di visitatori.