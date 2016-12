A Miami con Donnavventura

A nome di Donnavventura, se ti presenti al The Park Central Hotel, all’indirizzo 640 di Ocean Drive, chiedi di Daniele o di Monica e avrai un trattamento speciale!

Inevitabilmente sarete avvolti dalla magica atmosfera dell’architettura in stile Art Déco. Miami Beach infatti è il luogo con la più alta concentrazione al mondo di hotel e altri edifici in questo stile, realizzati fra gli anni ’20 e gli anni ’40.

Immancabile una colazione da Pinocchio e un pranzo veloce al News Café. Per i nostalgici della cucina del Bel Paese, perché non visitare anche gli altri amici italiani per una bella cenetta al Café Milano? O, invece, gustare una buona pizza napoletana dai Fratelli La Bufala?

Altra via caratterizzata dai locali di tendenza: Lincoln Road: dove aperitivi e musica animano la strada dal tardo pomeriggio in poi.

Ma i personaggi più stravaganti e colorati bazzicano prevalentemente in Ocean Drive!

South Beach è invece l’indirizzo da non perdere e per una giornata in spiaggia o una serata vivace al famoso Nikki Beach.

Un modo curioso e divertente per scoprire Miami sono anche le Gocar, dotate di guida vocale che illustra le zone che si attraversano.

Sempre in Ocean Drive si può trovare l’ormai celebre Casa di Versace, divenuta oggi un Club esclusivo, adatto solo ai viaggiatori più esigenti.

Miami dunque è una città da vivere la notte, con un’infinità di locali per tutti i gusti, ma anche da vivere di giorno, magari nell'affollata ma piacevole grande spiaggia proprio di fronte all'hotel.

Una curiosità: a Miami si parla lo spagnolo tanto quanto l'inglese, ma è abitata e frequentata da gente di tutto il mondo! E non sono pochi gli italiani che abitano qui in sfarzose ville.

Miami è anche un’ottima location da cui partire per molte destinazioni fuoriporta, come: gli Everglades, le Keys fino a Key West, Orlando con i parchi di Disney e Cape Canaveral dove si trova il Centro Spaziale della NASA.