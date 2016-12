Il Deserto Bianco di Donnavventura

Questo deserto deve il suo nome alle particolari conformazioni calcaree dalle forme più stravaganti e bizzarre che lo caratterizzano. Circa 80.000 anni fa, infatti, quest’area era interamente coperta dal mare e il depositarsi di microrganismi animali sui fondali, nei millenni, ha dato origine a questo fenomeno di stratificazione calcarea davvero spettacolare. È stato in particolare il vento che ha modellato queste conformazioni, dando loro sembianze particolari, riconducibili addirittura ad animali o volti umani. Questo luogo è assolutamente carico di suggestione e fascino, specie al tramonto, quando i monoliti acquistano colori che variano dal rosa all’azzurrino. E non c’è da stupirsi che questo sito sia stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 2002.

Per un soggiorno in stile "avventuroso" nelle vicinanze di questo luogo incantato raccomandiamo il tradizionale campo tendato di Shahrazad, veramente ideale per vivere appieno questa esperienza nel deserto. Ma per chi vuole concedersi un po’ di meritate coccole finali, basta spostarsi verso nord per qualche decina di chilometri fino a raggiungere l’oasi di Dakhla. E valicando le dune rosse troviamo Al Tarfa, quasi un miraggio nel deserto. Un esclusivo resort di charme costruito con materiali ecologici a bassissimo impatto ambientale. Qui classe e raffinatezza sono la parola d’ordine. Ma una cucina da favola, la spa, le piscine interne e esterne, contribuiscono a creare una vera e propria atmosfera da mille e una notte!

E per concludere in bellezza: che c’è di meglio di una coppa di champagne contemplando il tramonto fra le dune dorate?