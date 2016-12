Voli low cost? No grazie

foto Dal Web

Secondo la pubblicità il volo dovrebbe costare poche decine di euro, ma al termine della procedura di prenotazione le sorprese non si fanno attendere: alla tariffa sbandierata in pubblicità si devono aggiungere sovrapprezzi vari, oneri per il trasporto bagagli, vincoli di vario genere. Al momento di passare alla cassa, il biglietto risulta essere ben più oneroso del previsto, tanto sono ormai in molti a non crederci più: nel nostro Paese sono circa il 48% i viaggiatori che dichiarano di diffidare del falso mito dei voli low cost.