Donnavventura in Kenya

Primo fra tutti il Masai Mara, regno indiscusso dei “Big Five”, dove le Donnavventura si rifanno gli occhi fra leoni, giraffe, zebre, ippopotami. Poi la carovana punta verso il lago Nakuru con i suoi fenicotteri rosa e il rarissimo rinoceronte bianco. Ma non solo animali… le ragazze incontrano anche una tribù di masai, riuscendo per la prima volta ad interagire con le donne. Saranno proprio loro a far scoprire il villaggio al team di reporter! E per finire, Ana e Chiara, rimaste a Nairobi, ci sveleranno due vere e proprie chicche di questa terra tutta da scoprire…

La puntata completa va in onda su Rete 4 domenica 12 febbraio alle 14.