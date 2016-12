Il Po e tutte le sue bellezze

18:08 -

Avete voglia di una gita rilassante, lenta e alla scoperta di angolini del nostro Paese ancora poco conosciuti? Bene, state semplicemente sognando una bella gita lungo il Po. Quello che infatti per tutti è solo il corso d’acqua che nasce a Pian del Re, alle pendici del Monviso e che con i suoi 652 km passa da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e sfocia, con un ampio delta, del mare Adriatico, in realtà è un piccolo mondo tutto da scoprire! A voi non resta che godere di tutte le sue bellezze naturali, culturali e gastronomiche grazie alla manifestazione Primavera Slow e a tante diverse proposte di visita.

Il Po ha un delta di 380 km² e si divide in 5 rami principali: Po di Maestra, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca e Po di Goro. Il delta del Po, per la sua grande valenza ambientale, è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Le sue rive sono ricche di storia, di tradizioni e usanze, di flora e fauna e, non da ultimo, di gastronomia tipica. Come godere di tutte queste bellezze? Seguendo le iniziative della manifestazioneche propone nel13 settimane di eventi dedicati ale al, alla fotografia naturalistica, al cicloturismo, al turismo fluviale, all’, alle tradizioni e cultura, alla didattica ambientale, al turismo sportivo en plein air. In più non mancano le occasioni per trascorrere qualche giorno in relax nel Parco del Delta, da Goro a Mesola, passando dalle Valli di Comacchio e Argenta per arrivare alle oasi più a sud, nei dintorni di Cervia e Ravenna.E se tutti gli appuntamenti proposti dalla manifestazione non vi bastassero non vi preoccupate perché Evolution Travel propone diversi pacchetti turistici e gite giornaliere lungo le sponde del Po. Tra le tante gite proposte perfetta per questo periodo è sicuramente l’itinerario che attraverso il Delta del Po conduce alla scoperta dicon i suoi palazzi seicenteschi, le chiese, il Duomo, la Torre dell’Orologio, la Loggia del Grano, l’Antico Ospedale, il suggestivo Trepponti, ponte costruito sull'intersecazione di tre canalie le sue Valli, il Bosco della Mesola, il Bosco di Santa Giustina, le antiche opere idrauliche, Gorino Ferrarese, la Sacca di Goro (regno di vongole e cozze per consumo locale e pregiata esportazione), Massenzatica (con le paleo dune Fossili, il Complesso Abbaziale di Pomposa (il più insigne monumento del Basso Ferrarese, risalente ai primi del VI° secolo: si visita il Chiostro con il Refettorio, l’aula Capitolare, l’Abbazia in stile tardo romanico dagli influssi bizantini, con il suo interno completamente affrescato da artisti della scuola riminese, il museo archeologico, il Campanile, opera dell’architetto G. Deusdedits).Mentre per tutti gli amanti dell'arte è perfetto il pacchetto turistico di 4 giorni/3 notti: da 355 euro a persona in camera doppia che porta alla scoperta dele dicon la mostra a Palazzo Diamanti. Due giorni della gita saranno infatti completamente dedicati alla visita della bellissima Ferrara con il suo Castello Estense, il Duomo, il Palazzo del Municipio, il Palazzo Schifanoia, il Palazzo di Ludovico il Moro (ora sede del Museo archeologico di Spina). Per non parlare poi delle stupende chiese della città tra cui: il Monastero di Sant’Antonio in Polesine e la Chiesa di Santa Maria in Borgovado. I restanti due giorni saranno poi impiegati per visitare il basso Ferrarese, un territorio che lega la sua storia e cultura al fiume Po e al suo delta. Si arriverà a Comacchio, cittadina lagunare chiamata “la piccola Venezia”, il cui centro storico è solcato da canali, con innumerevoli ponti che uniscono le rive. Si proseguirà con un’escursione in Motonave all’Eco Museo delle Valli, con passeggiata alle antiche saline per ammirare da vicino la fauna che popola questo angolo d’Italia. Quindi il bellissimo complesso dell’Abbazia di Pomposa, il Castello della Mesola e l’Oasi di Torre Abà.Per maggiori informazioni: w ww.evolutiontravel.it