12 giugno 2017 07:55 Xbox mostra i muscoli: ecco X, la console più potente di sempre Uscirà il prossimo 7 novembre

La potenza è nulla senza controllo, diceva un vecchio detto. Ma sempre meglio averla, in abbondanza, no? Questo è il mantra da molti anni di Microsoft che si incarna in una lettera: la X. La X di Xbox e la X della nuova arrivata, Xbox One X, quella che, alla sua uscita, sarà sicuramente la console più potente sul mercato, capace di sfidare, a colpi di giga e teraflops, anche i computer più veloci.

La sfida, ovviamente , è quella di portare nelle case dei videogiocatori il 4K, ossia l'altissima definizione, la nuova frontiera della grafica. Addio, quindi, al progetto Scorpio, benvenuta a una macchina che promette meraviglie, oltre a una retro compatibilità totale, sia negli accessori, sia nei giochi che, ovviamente, gireranno in versione migliorata. Compresi quelli, ormai quasi preistorici, della prima Xbox, con un lavoro quasi filologico nel permettere di recuperare capolavori del passato che reggono ancora oggi la prova del tempo. L'uscita è prevista il 7 novembre al prezzo di 499 euro, fascia alta ma tutto sommato alla portata di chi voglia investire in una console che dovrebbe, il condizionale è sempre d'obbligo, avere una linea temporale molto lunga.

Ma una macchina, per quanto mostruosa nella potenza, resta un oggetto bello da vedere ma inutile se non si ha una pista dove farla girare. Così una console resta un soprammobile senza i giochi che la accompagnano. E, facendo forse tesoro del passato, Microsoft ha deciso di "sparare" molte cartucce. Prima fra tutte, Forza Motosport 7, ultimo capitolo della migliore serie di guida i circolazione, che stringe una partnership con Porsche. L'impressione è quella del fotorealismo, con una grafica davvero incredibile non solo nell'aspetto generale, ma nella sensazione di velocità e nei dettagli, dalle condizioni atmosferiche a quelli della pista. Data d'uscita: 3 ottobre.

Ma Forza è solo una delle 22 esclusive promesse, più tutta una serie di altri titoli che annoverano anche grandi ritorni. Ad esempio quello di Metro, sparatutto ambientato in un futuro post apocalittico, che con Exodus mostra i muscoli. O Assassins Creed che riparte dall'antico Egitto con Origins. Faraoni e affini, effettivamente, sembrano un'ambientazione ideale per una serie che mostrava un po' il fiato corto. O ancora il ritorno a Mordor e nella Terra di Mezzo con Shadow of War. E infine il nuovo titolo di Electronic Arts, Anthem. L'idea di base è quella di immergere i giocatori in un mondo lussureggiante dove, armati con tute potenziate, bisognerà affrontare nemici giganteschi, alieni inferociti e altre minacce guadagnando punti esperienza e trovando equipaggiamenti sempre più potenti. Sicuramente la prima impressione è positiva, con una grafica fuori parametro e un'azione in terza persona che sembra piuttosto originale. Ma chi ha detto Destiny?

Ovviamente resta alta l'attenzione per il gioco multiplayer, sia cooperativo, sia competitivo, come Playerunknow's Battleground, esclusiva Xbox che mette a disposizione dei giocatori un vero e proprio "parco giochi" per chi ama le sparatorie a squadre, con armi, mezzi e strategie da utilizzare per avere la meglio sull'avversario, piuttosto simile a The Darwin Project, un'area multiplayer come va di moda oggi. O ancora Deep Rock galattica che pone l'accento sulla cooperazione di 4 giocatori, così come State of Decay 2, dove costruire con altri un fortino che possa difendere i superstiti di un'invasione zombie, diventa un obiettivo raggiungibile solo aiutandosi a vicenda. Giocare insieme è la parola d'ordine anche per Minecraft, vera è propria miniera d'oro per Microsoft che dal prossimo autunno permetterà a più costruttori di unirsi per realizzare mondi mai visti prima, anche in 4K. Ma soprattutto Sea of Thieves, dove novelli pirati attraversano i mari dei Caraibi alla ricerca di tesori subacquei o abbordando le navi di altri giocatori o scrutando vecchie mappe per disseppellire bauli nascosti. La versione mostrata appare finalmente piuttosto avanzata e il design particolare e scanzonato lo rende piuttosto originale e unico. L'uscita è prevista per inizio 2018. Arriverà prima Crackdown 3, altra esclusiva interessante che ha cambiato pelle più volte negli ultimi due anni.