Usa, guerra al porno: McDonald's e Starbucks si schierano per il wifi libero ma senza eccessi

20 luglio 2016 07:00 Usa, guerra al porno: McDonaldʼs e Starbucks si schierano per il wifi libero ma senza eccessi Le grandi catene aderiscono allʼappello lanciato dalle organizzazioni in difesa della famiglia: un filtro bloccherà lʼaccesso ai siti hot

Fino a pochi giorni fa i clienti dei giganti della ristorazione Usa Starbucks e McDonald's potevano entrare, sedersi e godersi un accesso totalmente gratuito alla rete wifi. Ora non sarà più così: le associazioni a difesa dei diritti delle famiglie hanno vinto la loro battaglia convincendo i due colossi della ristorazione fastfood a bloccare l'accesso ai siti porno.

Le organizzazioni - Donna Rice Hughes, presidente di Enough is Enough, un'organizzazione no profit fondata nel 1994 e dedicata alla sicurezza oline dei bambini, ha plaudito alla notizia ben consapevole ''del legame diretto fra pornografia, sfruttamento sessuale e predicazione di minori via web".

L'associazione si è detta convinta che la scelta delle due multinazionali sia stata un atto di responsabilità aziendale in seguito a una campagna di prevenzione che aveva raccolto migliaia di adesioni.



Anche Alba Hawkins, direttrice esecutiva del Centro Nazionale contro lo sfruttamento sessuale, si è complimentata con le due aziende augurandosi che questo esempio venga seguito da tutte le società americane.

Il primato - In realtà il primato andrebbe alle piccole catene come Panera Bread e Chick-fil-A, ma è con McDonald's e Starbucks che il filtro diventa mainstream. Dalle aziende fanno sapere che l'obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro per i propri clienti sopratutto per le famiglie.



Se si sommano i locali a firma McDonald's e le filiali della caffetteria si raggiunge il numero di 21mila punti vendita a prova di filtro.