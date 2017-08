La moderna Arca di Noè "trasporta" Dna invece di animali

In un’era come la nostra in cui la biodiversità appare sempre a rischio, arriva un progetto sorprendente made in Germany. Axel Janke, Markus Pfenninger, e Steffen Pauls dell'Istituto di Ricerca Senckenberg e del Museo di Storia Naturale di Francoforte hanno progettato una nuova Arca di Noè o per meglio dire, un centro di eccellenza per il sequenziamento della biodiversità genomica col compito precipuo di ottenere la mappa completa del Dna di circa 700 organismi e una mappa parziale di migliaia di altri animali, mappe e funghi "dimenticati". Come riporta Ansa, verrà inaugurato nel 2018.