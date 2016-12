Google, nuova funzione permette di "ritirare" le email partite per sbaglio

Google corre in soccorso degli internauti più distratti, mettendo a disposizione, da oggi, una funzione che evita l'imbarazzo dei messaggi partiti per errore. Si tratta dell' annulla invio , uno strumento attraverso il quale bloccare la partenza delle email, entro una forbice che va dai 5 ai 30 secondi, a scelta dell'utilizzatore.

L'attivazione è a carattere volontario. Per renderla operante, occorre cliccare sulla rotellina in alto a destra, accedere alle "Impostazioni", e scorrere fino alla voce "Abilita Annulla invio". Da qui è possibile selezionare il periodo a disposizione per l'annullamento. Fatto questo, dopo aver spedito una qualsiasi email, comparirà la scritta "Il messaggio è stato inviato". Un avvertimento che non comporterà nulla definitivo. Infatti, il messaggio rimarrà parcheggiato sul server. Solo cliccando su "Visualizza messaggio", e non su "Annulla", i contenuti arriveranno al destinatario.

Come avranno notato i più esperti, questa possibilità era in sperimentazione da tempo, nella sezione "Labs" di Gmail. La novità è che ora risulta disponibile a tutti e in via definitiva. Pare essere giunto il tramonto dei messaggi di rettifica e delle scuse più fantasiose.